Однако важно, какую позицию займет Марко Рубио, который все чаще проявляет несогласие с позицией Трампа и Уиткоффа в отношении России. По мнению политолога Игоря Рейтеровича, которую он высказал в разговоре с 24 Каналом, это дает надежды на возможное изменение политического курса США в отношении Кремля.

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Это хороший знак

Рейтерович предположил, если Уиткофф на встрече во Франции начнет рассказывать Макрону, что тот не так понимает Путина, французскому президенту будет чем ему возразить.

Макрон гораздо чаще общался с главой Кремля, чем Уиткофф, и знает его не хуже спецпредставителя президента США, хоть тот и говорил с Путиным в закрытом формате,

– сказал политолог.

В то же время эта встреча является хорошим знаком, по его мнению, потому что география визитов представителей Белого дома немного расширяется. Теперь они летают не только в Россию, но и встречаются с европейскими партнерами. А европейцы лучше понимают, что происходит и что такое Путин, ведь дольше с ним пересекаются.

Поэтому возможно Уиткофф под давлением Макрона может подкорректировать свою позицию в отношении России.

Важно, что в Париж также летит Марко Рубио, который на самом деле должен быть вторым человеком в государстве и не должен заниматься этими вопросами,

– подчеркнул политолог.

Сейчас его немного оттеснили, но он имеет, как пишут американские медиа, другую очень важную работу. После различных заявлений и встреч представителей команды Трампа именно Рубио, отметил Рейтерович, дополнительно обзванивает тех, с кем они собственно общались, и объясняет, что они немножко не так поняли и ситуация не столь катастрофическая.

В целом позиция Государственного департамента по России отличается от отношения к ней Трампа и Уиткоффа.

Обратите внимание! Представитель Госдепа Тэмми Брюс отметила, что США не ослабят санкции против России и не заключат никаких двусторонних соглашений до тех пор, "пока эта бойня (в Украине – 24 Канал) не прекратится". Брюс заметила, после российской атаки на Сумы 13 апреля, США встревожены и задаются вопросом, кто действительно хочет мира.

"Если бы Рубио не хотел ничего комментировать, то представитель Госдепа не делала бы такие заявления. Однако она их сделала, и они не нарвались на категорические возражения со стороны Белого дома", – отметил Игорь Рейтерович.

Поэтому, как предположил политолог, они специально ведут такую игру и ситуация развивается лучше, чем кажется. Логика игры в том, что Трамп делает более мягкие заявления, а Госдеп – более жесткие, и они якобы "добрый и злой полицейские".

К слову, глава аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук считает, что Уиткофф во время встречи с Макроном попытается наедине привести аргументы, чтобы смягчить позицию Европы в отношении России. Однако, по мнению Рыбачука, он не достигнет в этом успеха.