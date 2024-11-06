Трамп во время президентства может прекратить возбужденные против него уголовные дела, – Reuters

Дональд Трамп за время своего президентства может прекратить открытые против него уголовные дела. По крайней мере Трамп их может закрыть на время своей каденции.

Ведь Трамп стал первым бывшим президентом США, признанным виновным в совершении уголовного преступления, пишет агентство, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Так, суд присяжных признал Дональда Трампа виновным в фальсификации деловой документации.

Что известно о судьбе дел против Трампа

Республиканец Дональд Трамп в интервью 24 октября заявил, что он уволит специального прокурора США Джека Смита "в течение двух секунд" после своей инаугурации. Ведь Смит возглавлял федеральное обвинение относительно попыток политика отменить поражение на выборах и сохранения секретных документов после ухода с должности.

В то же время Дональд Трап как президент будет иметь полномочия:

уволить Смита,

закрыть дела против себя.

Однако не будет иметь возможности закрыть дело об откупных в Нью-Йорке или о попытке отменить свой проигрыш на выборах 2020 года в штате Джорджия.

Также журналисты отмечают, что адвокаты Трампа могут попросить судью Хуана Мерчана отложить вынесение приговора, что запланировано на 26 ноября. Ведь республиканцу может грозить до 4 лет тюрьмы.

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Кстати, Хуан Мерчан уже дважды откладывал вынесение приговора Трампу. Сначала его запланировали на 11 июля, потом Верховный суд США постановил, что президенты имеют широкий иммунитет от судебного преследования за их официальные действия.