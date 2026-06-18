Макрон сыграл огромную роль: подробности заседания "Большой семерки", на котором Трампа склоняли на сторону Украины
Саммит "Большой семерки" для Украины завершился лучше, чем ожидалось перед поездкой. Главной интригой была позиция Дональда Трампа, ведь Киев не был полностью уверен, удастся ли провести с ним содержательную беседу и склонить США к принятию новых решений в пользу Украины.
Ведущий 24 Канала Даниэль Ткие, который следит за переговорами союзников, рассказал подробности о заседании "Большой семерки" и сопутствующих встречах. По его словам, важную роль в разговоре с Трампом сыграл Эммануэль Макрон, который показал президенту США последствия российских ударов по Киеву.
Смотрите также : Кадры, которые изменили всё: горящая Лавра заставила Трампа пересмотреть отношение к Украине, – Politico
Как Макрон склонял Трампа к поддержке Украины?
Перед саммитом G7 у Киева не было уверенности, что с Трампом удастся договориться о чем-то конкретном. Это было заметно уже после прибытия Зеленского: его встретил Эммануэль Макрон и сразу спросил, удалось ли организовать отдельную беседу с президентом США. В итоге Украина получила гораздо больше, чем просто краткий контакт на полях саммита.
Мы получили почти двустороннюю встречу. Зеленский встретился с Трампом. Во-вторых, союзники заключили кулуарную сделку с Трампом. И в-третьих, Трамп согласился ввести новые санкции против российской нефти,
– рассказал Ткие.
Макрон в этой истории действовал не только через политические договоренности, но и через эмоциональный и очень наглядный аргумент. Он показывал Трампу фотографии последствий российских ударов по Киеву, в частности по Киево-Печерской лавре, чтобы объяснить: Россия не остановилась, а продолжает вести агрессивную войну против Украины.
Эммануэль Макрон очень удачно разыграл эту карту. Это помогло убедить Трампа, по крайней мере, рассмотреть возможность встать на сторону Украины,
– отметил ведущий 24 Канала.
После этого главная задача для союзников — удержать уже оговоренные договоренности. Трамп возвращается в США, и, как подчеркнул Ткие после бесед с западными экспертами, важно, чтобы он не забыл о данном обещании и не передумал.
Европе открывают путь к производству ракет
После переговоров на саммите G7 речь шла не только о санкциях против российской нефти. Союзники также обсуждали увеличение количества лицензий для европейских оборонных компаний, чтобы те могли производить ракеты для систем Patriot и другое вооружение. Такой шаг нужен Украине, но он важен и для самих Соединенных Штатов, поскольку их запасы после длительной поддержки союзников существенно сократились.
Соединённые Штаты очень сильно истощили свои запасы ракет-перехватчиков для Patriot и дальнобойного вооружения. Они уже сами не в состоянии очень быстро пополнить эти запасы,
– пояснил Ткие.
Лицензии для Европы должны позволить быстрее запускать новые оборонно-промышленные мощности уже на европейской территории. Это означает не просто дополнительное производство для НАТО, но и реальный источник ракет для Украины, которые необходимы для противовоздушной обороны и дальнобойных возможностей.
Европейские союзники должны получить лицензии и открыть на территории Европы новые оборонно-промышленные комплексы для производства ракет для систем ПВО Patriot и дальнобойного вооружения,
– отметил ведущий 24 Канала.
Часть этих ракет должна пойти на нужды Украины. Поэтому договоренности вокруг производства могут стать не менее важными, чем отдельные пакеты помощи: они создают более долгосрочную основу для поддержки, без которой Украине будет сложнее удерживать усиление на фронте и в воздухе.
В НАТО видят лучшую позицию Украины
После саммита G7 Зеленский прибыл в Брюссель, где встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и далее принимает участие в саммите в Рамштайне. В штаб-квартире Альянса эту поездку связывают не только с новыми договоренностями, но и с изменением общей динамики войны. Там отмечают более стабильную линию фронта, потери России и все более активные украинские удары на большие расстояния.
У Украины дела идут хорошо на поле боя. Мы видим отчеты о том, сколько потерь несет Россия каждый месяц, и сейчас они составляют от 30 до 35 тысяч солдат в месяц,
– сказал Рютте.
На встрече с Зеленским обсуждали прежде всего вооружение и противовоздушную оборону, необходимые для фронта, защиты городов и критической инфраструктуры. По словам Ткие, в НАТО сейчас говорят, что инициатива постепенно переходит к Вооруженным Силам Украины, а ситуация на линии фронта является лучшей за последние 10 месяцев.
Все они говорят о том, что меняется динамика войны и инициатива переходит в руки Вооружённых Сил Украины,
– отметил ведущий 24 Канала.
Этот настрой усиливают и украинские удары по территории России. В НАТО даже подсчитывают масштабы таких атак: по данным, приведенным Ткие, только в мае Украина запустила по России 10 тысяч дронов. Союзники понимают, что это укрепляет переговорную позицию Киева, но для устойчивого результата нужна новая помощь – в частности, запрос на "Рамштайн" как минимум на 20 миллиардов долларов.
Дальнобойные удары стали главным козырем Украины
Параллельно с политическими договоренностями союзники все чаще говорят о дальнобойных ударах как об инструменте, меняющем переговорную позицию Украины. В штаб-квартире НАТО понимают: атаки по российским объектам наносят удар не только по военной логистике, но и по имиджу Путина как лидера, который якобы контролирует ситуацию внутри страны.
Deep strikes и middle strikes — это сейчас наша самая сильная карта. Мы должны использовать её не просто для того, чтобы наносить ущерб России, но и для укрепления своих переговорных позиций,
– пояснил Ткие.
Эти удары должны подтолкнуть Кремль к решению о прекращении огня вдоль линии фронта, о котором говорит Украина. По оценкам чиновников НАТО, Путин до сих пор не хочет такого сценария и пытается выторговать весь Донбасс, но давление на него усиливается: удары продолжаются, экономические проблемы накапливаются, а новые санкции против российской нефти могут еще больше ослабить Москву.
С Россией можно говорить только с позиции силы. Со временем Путину придется принять решение, как выходить из этой ситуации, ведь давление усиливается,
– отметил ведущий "24 Канала".
На закрытых брифингах в НАТО также отмечают недовольство внутри российских элит. Бизнес, чиновники и часть силовиков публично молчат, но за закрытыми дверями перекладывают ответственность на Путина и задают вопрос, почему из-за его войны Россия получила удары, санкции и проблемы с экономикой. Именно поэтому союзники хотят продолжать поддержку Украины, чтобы довести ситуацию до того момента, когда Россию можно будет заставить пойти на реальное соглашение о прекращении огня.
Ведущий 24 Канала Даниэль Ткие рассказал, как Зеленский и Трамп провели важную встречу на саммите G7: смотрите видео