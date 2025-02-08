США побеждают, а Китай проигрывает, – Харитонов оценил торговую войну, которую задумал Трамп

Между Китаем и Соединенными Штатами Америки началась торговая война. Дональд Трамп наложил 10% пошлины на китайские товары. Си Цзиньпин в ответ на это также ввел тарифы на товары США.

Президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов рассказал 24 Каналу, что в Соединенных Штатах Америки, вероятно, не почувствуют существенных последствий от действий Китая. По его словам, Пекин никогда не имел реальных инструментов, чтобы санкционировать США.

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"Единственное, чем Китай может пользоваться, то это своими природными ресурсами. Это к истории, почему США сейчас осваивают Арктику и стимулируют бурение природных ресурсов на территории каждого государства-партнера", – сказал он.

Торговая война между Китаем и США

По мнению Артура Харитонова, Китаю сложно бороться с США, ведь там уже давно продолжается экономический кризис.

Важно! Политический эксперт Андрей Городницкий отметил, что торговые войны часто приводят к серьезным военным конфликтам. Важно, чтобы противостояние между США и Китаем не переросло в нечто большее, в частности в новую Холодную войну.

Одной из больших проблем КНР является избыточное производство. Говорится о много дешевых товаров, которые некуда продавать, а из-за повышения тарифов возникают трудности с доступом к мировым рынкам.

Си Цзиньпин пробует изменить эту динамику. Он обращается к Европе, чтобы создать там новую торговую площадку. В ЕС вроде бы пытаются вести переговоры с Китаем, однако, как подчеркнул президент общественной организации, Пекин, возможно, не сможет вернуть полный доступ к европейскому рынку.

Это сложные вещи, но в конце концов побеждают Соединенные Штаты Америки, а Китай проигрывает,

– подчеркнул он.

Политика Трампа в отношении Китая

Такая политика Трампа направлена на то, чтобы ослабить Китай настолько, чтобы там уже никогда не было возможности вести войны и спонсировать их.

Это большая и благая цель, над которой будут работать в США. Учитывая эту стратегию, американцы будут определять, кто их партнер. Если государство не помогает бороться с Китаем и подкитайской Россией, то это не друг США. Если же наоборот, то это партнер, который будет получать от США помощь,

– отметил Артур Харитонов.

Он также добавил, что очень хотелось бы, чтобы Украина была на одной стороне вместе с администрацией Дональда Трампа.