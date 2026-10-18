Нарушил 6 законов США: аналитик предупредил о третьем импичменте Трампа

Дональд Трамп, заключил дизельное соглашение с Россией, нарушил как минимум шесть американских законов. Такие действия противоречат национальным интересам и создают основания для начала третьей процедуры импичмента в его отношении.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в эфире 24 Канала рассказал, что попытки отмены санкций вызвали возмущение среди конгрессменов обеих партий. В частности, открытые письма с призывами поддержать Украину уже подписал влиятельный сенатор-республиканец Митч Макконнелл.

Почему дизельное соглашение не спасет рынок США?

По словам эксперта, договоренность о поставке 4,8 миллиона баррелей российского топлива до апреля 2027 года является абсолютно незначительной для американского рынка. Этот объем способен покрыть лишь 9 – 10 дней потребления в Соединенных Штатах, поэтому он никак не поможет снизить цены внутри страны.

Украина не является таким влиятельным мировым игроком, чтобы определять ценообразование на нефть. Если США стремятся снизить цены, им достаточно запретить собственный экспорт дизельного топлива. Но Трамп не хочет вступать в конфликт с нефтяными магнатами, поэтому ищет козла отпущения в лице Украины,

– говорит Иван Ус.

Угроза для республиканцев

Анализ ситуации показывает, что нарушение законодательства открывает прямой путь к обращению в Верховный Суд. В настоящее время рейтинг одобрения главы Белого дома упал до 32 – 36%, а две трети населения не поддерживают его политику.

Это негативно сказывается на Республиканской партии. Поэтому в случае обновления состава Конгресса республиканцы могут поддержать импичмент, чтобы спасти собственный имидж,

– рассказывает эксперт.

Ранее более 20 конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США ипризвали Трампа ввести санкции в против России и Ирана, предусмотренных законом сенатора Линдси Грэма. Хаотичные шаги Трампа во внешней политике вызывают открытое сопротивление среди классического крыла Республиканской партии.

Напомним, президент США официально отказался вводить санкции против России. Свое решение он объяснил интересами национальной безопасности на фоне дефицита топлива.