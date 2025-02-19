Слишком много слушал Путина: политолог разобрал нарративы Трампа

В администрации президента США выражают собственное видение того, как должны развиваться события в Украине. Дональд Трамп настаивает на проведении выборов. Подобная риторика может быть связана с кремлевской пропагандой.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Олег Лесной, отметив, что общение с Владимиром Путиным очень негативно влияет на психику зарубежных политиков. По его мнению, ранее их заявления были более вменяемыми.

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Путин манипулирует Трампом

Олег Лесной подчеркнул, что у Путина есть способность, чтобы внушать симпатикам свое мнение. Диктатору выгодно, чтобы в мире думали, что он потратил на агрессию против Украины не все свои ресурсы, а лишь какую-то часть, потому что, мол, он "очень хороший".

Трамп слишком много общался с Путиным и это не приятно для нас, но ожидаемо. Мы понимали, что нас будут бить со всех сторон – свои и чужие,

– сказал он.

Несмотря на все, Украина должна выстоять, ведь давление не может быть постоянным.

В Кремле, однозначно, очень радуются, что каким-то образом повлияли на администрацию президента США.

Понимаем, что Россия очень качественно поработала в инфополе с командой Трампа. Меня очень удивило, что команда, которая была в Эр-Рияде, улыбаясь слушала, как "человек-лошадь" (Сергей Лавров – 24 Канал) рассказывал, что оккупанты якобы бьют только по военным объектам в Украине,

– отметил политолог.

Напомним, 18 февраля 2025 года в Саудовской Аравии состоялись переговоры между делегациями США и России, которые продолжались 4,5 часа. Российская сторона назвала встречу "положительной" и заявила о готовности к дальнейшим контактам по Украине. В Госдепе США отметили, что одной встречи недостаточно для мира, но ее считают важным шагом вперед.