Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Лісний, зазначивши, що спілкування із Владіміром Путіним дуже негативно впливає на психіку закордонних політиків. На його думку, раніше їхні заяви були більш притомними.

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Путін маніпулює Трампом

Олег Лісний підкреслив, що у Путіна є здібність, щоб навіювати симпатикам свою думку. Диктатору вигідно, щоб у світі думали, що він витратив на агресію проти України не всі свої ресурси, а лише якусь частину, бо, мовляв, він "дуже добрий".

Трамп забагато спілкувався з Путіним і це не приємно для нас, але очікувано. Ми розуміли, що нас будуть бити з усіх сторін – свої й чужі,

– сказав він.

Попри все, Україна має вистояти, адже тиск не може бути постійним.

У Кремлі, однозначно, дуже радіють, що якимось чином вплинули на адміністрацію президента США.

Розуміємо, що Росія дуже якісно попрацювала в інфополі з командою Трампа. Мене дуже здивувало, що команда, яка була в Ер-Ріяді, посміхаючись слухала, як "человек-лошадь" (Сергєй Лавров – 24 Канал) розповідав, що окупанти начебто б'ють лише по військових об'єктах в Україні,

– зауважив політолог.

Нагадаємо, 18 лютого 2025 року в Саудівській Аравії відбулися переговори між делегаціями США та Росії, які тривали 4,5 години. Російська сторона назвала зустріч "позитивною" та заявила про готовність до подальших контактів щодо України. У Держдепі США зазначили, що однієї зустрічі недостатньо для миру, але її вважають важливим кроком уперед.