Напомним, что 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании на Трампа было совершено покушение. Тогда Шон Карран был одним из тех, кто закрывал его от пуль, передает 24 Канал со ссылкой на Bild.

Смотрите также В США начались протесты против инаугурации Трампа

Трамп выбрал Шона Каррана главой Секретной службы

О назначении Каранна на должность главы Секретной службы США сообщил Дональд Трамп-младший в соцсети "Х" в пятницу, 17 января.

Шон – большой патриот, и он положит конец этому безумию. Никто не подходит на эту должность лучше,

– написал он.

Известно, что Карран более 20 лет служит в Секретной службе. Ранее он возглавлял группу из 85 агентов, которые охраняли Трампа во время его предвыборной кампании.

Карран давно входит в ближайшее окружение экс-президента, сопровождая его еще с первой каденции.

Его назначение вызвало бурную реакцию. Республиканцы восприняли новость с восторгом, называя Каррана "героем", тогда как демократы критикуют его за недостаток управленческого опыта.

Как Карран спасал Трампа: смотрите видео

К слову, ранее СМИ писали, что Дональд Трамп назначил своего свата Чарльза Кушнера послом США во Франции, несмотря на его прежнее двухлетнее заключение за уклонение от уплаты налогов и другие преступления.