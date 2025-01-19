Нагадаємо, що 13 липня під час передвиборчого мітингу у Пенсильванії на Трампа було скоєно замах. Тоді Шон Карран був одним із тих, хто затуляв його від куль, передає 24 Канал із посиланням на Bild.

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Трамп обрав Шона Каррана главою Секретної служби

Про призначення Каранна на посаду очільника Секретної служби США повідомив Дональд Трамп-молодший у соцмережі "Х" у п'ятницю, 17 січня.

Шон – великий патріот, і він покладе край цьому божевіллю. Ніхто не підходить на цю посаду краще,

– написав він.

Відомо, що Карран понад 20 років служить у Секретній службі. Раніше він очолював групу з 85 агентів, які охороняли Трампа під час його передвиборчої кампанії.

Карран давно входить до найближчого кола експрезидента, супроводжуючи його ще з першої каденції.

Його призначення викликало бурхливу реакцію. Республіканці сприйняли новину із захопленням, називаючи Каррана "героєм", тоді як демократи критикують його за брак управлінського досвіду.

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До слова, раніше ЗМІ писали, що Дональд Трамп призначив свого свата Чарльза Кушнера послом США у Франції, незважаючи на його колишнє дворічне ув'язнення за ухилення від сплати податків та інші злочини.