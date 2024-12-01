Трамп номинировал на пост посла США во Франции своего свата, который имел судимость – The Hill
Новоизбранный президент США Дональд Трамп назначил на должность посла Соединенных Штатов во Франции Чарльза Кушнера. Ранее мужчина отбыл двухлетнее заключение.
Кушнер вышел на свободу после того, как признал себя виновным в 2004 году. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hill.
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Что Трамп говорит о Чарльзе Кушнере
Трамп считает Чарльза Кушнера хорошим человеком. В последний месяц своего президентства он помиловал своего свата и помог ему выйти из тюрьмы.
Я рад номинировать Чарльза Кушнера из Нью-Джерси послом США во Франции. Это выдающийся бизнес-лидер, филантроп и дилмейкер, который будет сильным защитником, представляющим нашу страну и ее интересы,
– говорит Трамп.
Он также пообещал вместе с Кушнером укрепить партнерство Америки и Франции.
Что известно о Чарльзе Кушнере
Чарльз Кушнер является соучредителем фирмы по недвижимости Kushner Companies. Ранее он работал адвокатом и также был назначен членом Мемориального совета США по вопросам Холокоста.
Кроме этого, он входит в состав опекунского совета Нью-йоркского университета, где сейчас учится младший сын Трампа.
По данным издания, Кушнер два года отсидел в тюрьме. Он вышел на свободу после того, как в 2004 году признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов, лжи Федеральной избирательной комиссии и мести федеральному свидетелю.
Ранее Дональд Трамп заявил, что введет пошлины для стран БРИКС. Это произойдет в том случае, если они и в дальнейшем будут пытаться найти альтернативу для доллара США в международной торговле. Политик также добавил, что требует от стран БРИКС не создавать новую валюту для замены доллара США.