Трамп назвал Канаду "величественным штатом", а Трюдо –ее "губернатором"
Новоизбранный президент США Дональд Трамп прокомментировал свою встречу с премьером Канады. Он пошутил и назвал его губернатором.
Дональд Трамп, вероятно, пошутил над канадским премьер-министром Джастином Трюдо. Он назвал его "губернатором", а Канаду – штатом, пишет 24 Канал со ссылкой на его публикацию в соцсети Truth Social.
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Что сказал Трамп
Республиканец Дональд Трамп прокомментировал встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в своей резиденции в штате Флорида. Новоизбранный президент США отметил, что он имел удовольствие на днях поужинать с "губернатором величественного штата Канада Джастином Трюдо".
Он также написал, что с нетерпением ждет новой встречи с ним, чтобы продолжить углубленные переговоры о тарифах и торговле, "результаты которых будут по-настоящему впечатляющими для всех".
Встреча состоялась еще 30 ноября 2024 года, однако об этом не сообщали публично. После победы на президентских выборах Трамп провел встречи со многими мировыми лидерами.