Трамп назвал Канаду "величественным штатом", а Трюдо –ее "губернатором"

Новоизбранный президент США Дональд Трамп прокомментировал свою встречу с премьером Канады. Он пошутил и назвал его губернатором.

Дональд Трамп, вероятно, пошутил над канадским премьер-министром Джастином Трюдо. Он назвал его "губернатором", а Канаду – штатом, пишет 24 Канал со ссылкой на его публикацию в соцсети Truth Social.

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Что сказал Трамп

Республиканец Дональд Трамп прокомментировал встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в своей резиденции в штате Флорида. Новоизбранный президент США отметил, что он имел удовольствие на днях поужинать с "губернатором величественного штата Канада Джастином Трюдо".

Он также написал, что с нетерпением ждет новой встречи с ним, чтобы продолжить углубленные переговоры о тарифах и торговле, "результаты которых будут по-настоящему впечатляющими для всех".

Встреча состоялась еще 30 ноября 2024 года, однако об этом не сообщали публично. После победы на президентских выборах Трамп провел встречи со многими мировыми лидерами.



Сообщение Трампа / Скриншот из сети