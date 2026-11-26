Дональд Трамп публично демонстрирует симпатии к Владимиру Путину, называя российского диктатора своим другом. Такие заявления звучат на фоне войны России против Украины и попыток Вашингтона договориться с Москвой. Однако позиция американского президента не обязательно отражает настроения всего общества США.

Почему Трамп демонстрирует близость к Путину, как это воспринимают американцы и какой сигнал Вашингтон посылает союзникам – об этом рассказал в эксклюзивном интервью на 24 Канале спикер Центра отношений США – Украина Андрей Добрянский.

Почему Трамп называет Путина своим другом

После встречи с Путиным и Си Цзиньпином в Китае Дональд Трамп опубликовал фотографию с российским диктатором, подписав ее словами "Мой друг".

По словам Добрянского, такие заявления нельзя считать лишь личными шутками президента. Но Трамп не выражает позицию всех американцев, большинство которых поддерживают Украину еще с начала российской агрессии в 2014 году.

Он даже сам в ответе говорил: "Я не могу говорить от имени американцев или от имени Америки, когда называю президента Путина своим другом",

– отметил Добрянский.

К слову после встречи в Китае Трамп также сравнил саммит с Ялтинской конференцией 1945 года. Такая аналогия привлекла внимание из-за исторического контекста договоренностей больших держав о послевоенном устройстве мира.

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Какой сигнал Трамп посылает союзникам

По мнению Добрянского, слова американского президента имеют гораздо более широкое влияние, чем просто демонстрация личных симпатий. Их воспринимают как сигнал от Соединенных Штатов другие государства.

Это заявление, которое распространяется по разным странам, переводится на сотни языков и остается в сознании граждан по всему миру. Они воспринимают это как позицию президента Трампа – президента страны, которая должна стоять в первом ряду демократических государств,

– пояснил эксперт.

Впрочем, такая риторика болезненна не только для украинцев, но и для всех, кто понимает последствия российской агрессии.

Напомним, Украина не попала а в итоговую декларацию саммита Трампа, Си Цзиньпина и Путина в Китае. По словам президента Финляндии Александра Стубба, американская сторона настояла на исключении соответствующего пункта.

Добрянский считает, что персонализированный подход Трампа к международной политике создает риски для союзников США. Когда личные отношения лидеров выходят на первый план, интересы партнеров и международные обязательства могут отходить на второй.

Путин на протяжении многих лет проводит политику агрессии и расширения российского влияния. Поэтому демонстративная приверженность ему со стороны президента США может укреплять позиции Кремля на международной арене.

В то же время Украине важно поддерживать контакты не только с Белым домом, но и с Конгрессом и другими американскими институтами, которые могут влиять на решения о поддержке Киева.