"Путин – номер один", – Трамп назвал российского диктатора "одним из виновных" в войне

Лидер США Дональд Трамп 14 апреля в очередной раз высказался о войне и выдал возмутительное заявление. Так, он возложил ответственность за начало войны в Украине на президента Владимира Зеленского и своего предшественника Джо Байдена.

Однако вскоре Трамп назвал Путина "одним из виновных" в войне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его пресс-конференцию с президентом Сальвадора Наибом Букеле в Овальном кабинете.

Смотрите также Трамп обвинил Байдена и Зеленского в войне России с Украиной

Трамп назвал Путина "одним из виновных" в войне в Украине

Так, на пресс-конференции с лидером Сальвадора Наибом Букеле Трамп назвал Путина "одним из виновных" в войне в Украине.

Миллионы погибших – из-за трех человек. Скажем, Путин – номер один. Скажем, Байден, который вообще не понимал, что делает, – номер два. И Зеленский,

– заявил Трамп.

Президент США также раскритиковал стремление украинского лидера получить военную помощь для своей страны.

"Он всегда стремится купить ракеты. Когда ты начинаешь войну, ты должен знать, что ты можешь победить. Ты не начинаешь войну против кого-то, кто в 20 раз больше тебя, а потом надеешься, что люди дадут тебе какие-то ракеты", – так Трамп описал Зеленского.

Заметим, что Трамп неоднократно с критикой высказывается о Президенте Украины Владимире Зеленском. Более того, он вообще раньше называл его "диктатором без выборов". Также он заявлял, что Зеленский якобы имеет только 4% рейтинга поддержки.