У Трампа не так много времени: как понимать его заявление о "сумасшедшем Путине"

Дональд Трамп отреагировал на массированный обстрел Украины. Он написал, что российский диктатор абсолютно сошел с ума и рассматривает возможность введения новых санкций против Москвы.

Однако, сперва президент США не комментировал очередную атаку России, а рассказывал о курьезном случае во время гольфа. Как заметил 24 Каналу политолог Игорь Рейтерович, сложно поверить, что нынешнее заявление на что-то серьезно повлияет.

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Действительно ли изменилась позиция Трампа

Слава президента США действительно приятны для Украины, но если рассмотреть их придирчиво, то не все так просто. Его фраза о том, что с Путиным что-то случилось и он сошел с ума выглядит как очередное оправдание российского диктатора. Трамп пытается подать, что Путин якобы не всегда таким был, а что-то на него повлияло.

Мы прекрасно понимаем, что Путин не "крейзи", как о нем написал Трамп. Он просто социопат, человек, который является таким по своей природе. Он не стал такими из-за каких-то изменений в голове,

– подчеркнул политолог.

Соответственно, глава Кремля не изменился, когда напал на Украину, а был таким еще задолго до этого. Просто тогда он скрывал свою сущность, занимался другими делами: уничтожал оппонентов внутри страны, устанавливал свою диктатуру.

В этом контексте хорошо, что Трамп по крайней мере констатировал то, что происходит, но, к сожалению, он до сих пор не понимает, почему Путин все это делает. Остается надеяться, что следующим этап будет осознание того, что говорится о человеке, который сознательно занимается геноцидом. Других объяснений нет. Соответственно, с Россией нельзя о чем-то договариваться.

Единственный выход, на который мы все ждем, – вводить санкции. Кстати, многие представители сената к этому уже готовы, им не обязательно ждать разрешения Трампа. Они могут сделать это и без него.

Это была бы очень правильная история, потому что у Трампа на самом деле не так много времени. Мы понимаем, что Путин сейчас резко не прекратит обстрелы, риск ударов на ближайшие дни остается достаточно высоким. Реакция должна быть не в постах, а в конкретных действиях – санкциях, оружии,

– подчеркнул Игорь Рейтерович.

Трамп должен принимать именно такие решения, потому что все остальные будут воспринимать как его слабость и несостоятельность. Это совсем не то, на что претендует президент США.

К слову, в Кремле отреагировали на пост Трампа о "сумасшедшем Путине". Там заметили, что отслеживают различные реакции, но Россия якобы "вынуждена принимать решения, которые нужны для безопасности государства".