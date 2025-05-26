Однак, спершу президент США не коментував чергову атаку Росії, а розповідав про курйозний випадок під час гольфу. Як зауважив 24 Каналу політолог Ігор Рейтерович, складно повірити, що теперішня заява на щось серйозно вплине.

До теми Офіційні ЗМІ Росії намагалися приховати той факт, що Трамп назвав Путіна "божевільним"

Чи справді змінилася позиція Трампа

Слава президента США справді приємні для України, але якщо розглянути їх прискіпливо, то не все так просто. Його фраза про те, що з Путіним щось сталося і він збожеволів виглядає як чергове виправдання російського диктатора. Трамп намагається подати, що Путін нібито не завжди таким був, а щось на нього вплинуло.

Ми прекрасно розуміємо, що Путін не "крейзі", як про нього написав Трамп. Він просто соціопат, людина, яка є такою по своїй природі. Він не став такими через якісь зміни в голові,

– наголосив політолог.

Відповідно, очільник Кремля не змінився, коли напав на Україну, а був таким ще задовго до цього. Просто тоді він приховував свою сутність, займався іншими справами: знищував опонентів всередині країни, встановлював свою диктатуру.

В цьому контексті добре, що Трамп принаймні констатував те, що відбувається, але, на жаль, він досі не розуміє, чому Путін все це робить. Залишається сподіватися, що наступним етап буде усвідомлення того, що мовиться про людину, яка свідомо займається геноцидом. Інших пояснень немає. Відповідно, з Росією не можна про щось домовлятися.

Єдиний вихід, на який ми всі чекаємо, – запроваджувати санкції. До речі, багато представників сенату до цього вже готові, їм не обов'язково чекати на дозвіл Трампа. Вони можуть зробити це і без нього.

Це була б дуже правильна історія, бо в Трампа насправді не так багато часу. Ми розуміємо, що Путін зараз різко не припинить обстріли, ризик ударів на найближчі дні залишається досить високим. Реакція має бути не у постах, а в конкретних діях – санкціях, зброї,

– підкреслив Ігор Рейтерович.

Трамп повинен ухвалювати саме такі рішення, бо всі інші сприйматимуть як його слабкість та недолугість. Це зовсім не те, на що претендує президент США.

До слова, у Кремлі відреагували на пост Трампа про "божевільного Путіна". Там зауважили, що відстежують різні реакції, але Росія буцімто "змушена ухвалювати рішення, які потрібні для безпеки держави".