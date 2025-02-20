"Надели" на Трампа корону: Белый дом запостил фейковую обложку журнала Time

Официальный аккаунт Белого дома опубликовал на своей странице фейковую обложку журнала Time, на которой изображен президент США Дональд Трамп с короной. До этого американский лидер в соцсетях назвал себя "королем".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Белого дома в соцсети Х (ранее твитер).

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Белый дом "надел" на Трампа корону

Таким образом Белый дом прокомментировал решение администрации Дональда Трампа отменить решение штата Нью-Йорк о плане внедрения платы за въезд в центр города собственным транспортом.

"Манхэттен и весь Нью-Йорк спасены. Да здравствует король!", – писал Трамп в собственной соцсети Truth Social.

На странице Белого дома в соцсети Х это сообщение Трампа появилось в сопровождении якобы обложки журнала с одетым в корону Дональдом Трампом. На самой картинке американский лидер с короной на голове улыбается и изображен на фоне Нью-Йорка.



Официальный аккаунт Белого дома опубликовал картинку с Трампом в короне / скриншот с Х

Отметим, что сам Трамп в своей соцсети Truth объявил Нью-Йорк "спасенным" после отмены "платы за пробки".

Решение отменяет введенную с 5 января оплату за въезд в наиболее перегруженный район Нью-Йорка: 2,25 доллара ночью и до 9 долларов в час пик.

Этот план имел целью уменьшить трафик и загрязнение воздуха. Его критики утверждали, что он доставит неудобства пассажирам, которые приезжают в Нью-Йорк на работу.

"Каждый американец должен иметь доступ к Нью-Йорку независимо от своих экономических возможностей. Он не должен быть городом для избранных", – написал Трамп.