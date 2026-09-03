Встреча только после заключения мира: Трамп поставил Путину четкое условие для нового саммита

Президент США Дональд Трамп согласится на новую встречу с главой Кремля Владимиром Путиным только при условии прекращения боевых действий и готовности России подписать мирное соглашение с Украиной. Американский лидер подчеркнул, что стремится восстановить стабильность в регионе для налаживания экономических отношений и развития бизнеса.

Об этом он заявил во время беседы с журналистами в Белом доме.

Какие заявления сделал Трамп об Украине и встрече с Путиным?

Американский президент ответил на вопросы журналистов о возможном саммите с главой Кремля в ближайшее время. По словам главы Соединенных Штатов, личные переговоры возможны сразу после того, как Москва прекратит боевые действия на фронте.

Мы это сделаем, если я этого захочу, но я хочу это сделать тогда, когда мы будем готовы заключить мирное соглашение. Я хочу это сделать, знаете, мы хотим иметь хорошие отношения с Россией, Украиной, со всеми. Это было бы замечательно для бизнеса,

– сказал президент США.

Глава Белого дома подчеркнул, что стремится к окончательному урегулированию конфликта, а не просто к формальным консультациям. Политик публично призвал руководство обоих государств прекратить кровопролитие.

Я планирую сделать это, когда эта война закончится, и я думаю, что мы это сделаем,

– сказал Дональд Трамп.

Что говорят в Кремле?

Со стороны Москвы прозвучали соответствующие заявления о возможности дипломатического урегулирования. Российский диктатор Путин неожиданно заговорил о наличии шансов на заключение мирного соглашения между сторонами.

В то же время глава Кремля стал утверждать, что договариваться о прекращении войны должны непосредственно Киев и Москва без внешнего влияния.

Как уже сообщалось на нашем сайте, ранее в Кремле также комментировали вероятность трехстороннего саммита с участием лидеров Украины, США и России. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что Москва готова к такому формату при условии фиксации конкретных договоренностей.

Наряду с этим Дональд Трамп во время общения с журналистами неоднократно подчеркивал необходимость завершения войны и открытия новых экономических возможностей в случае достижения мира.