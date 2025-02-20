Сообщает 24 Канал со ссылкой на бывшего посла США в России Майкла Макфола в интервью Общественном.

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Как Макфол отреагировал на слова Трампа относительно Зеленского

Журналисты спросили бывшего посла США в России, как он относится к заявлениям Трампа о том, что Зеленский – "диктор".

Как американцу, мне стыдно за то, что он говорит. Я считаю ужасным то, что он называет Зеленского диктатором – и при этом никогда не критикует Путина,

– подчеркнул Макфол.

Он также назвал ложной информацию о том, что у президента Украины рейтинг 4%, ведь можно легко найти опрос, которые могут это опровергнуть.

"Путин – диктатор, который находится у власти четверть века, 25 лет без каких-либо честных выборов в России", – резюмировал экс-посол.

Напомним, что Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и утверждает, что 175 миллиардов долларов, которые предоставили США Украине, исчезли. Он также заявил, что Штаты "успешно ведут переговоры о прекращении войны с Россией".