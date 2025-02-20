Повідомляє 24 Канал з посиланням на колишнього посла США у Росії Майкла Макфола в інтерв'ю Суспільному.

Дивіться також "Капітуляція Америки та зрада союзників": як західні ЗМІ рознесли розворот Трампа до Путіна

Як Макфол відреагував на слова Трампа щодо Зеленського

Журналісти запитали колишнього посла США у Росії, як він ставиться до заяв Трампа про те, що Зеленський – "диктор".

Як американцю, мені соромно за те, що він говорить. Я вважаю жахливим те, що він називає Зеленського диктатором – і при цьому ніколи не критикує Путіна,

– наголосив Макфол.

Він також назвав неправдивою інформацію про те, що у президента України рейтинг 4%, адже можна легко знайти опитування, які можуть це спростувати.

"Путін – диктатор, який перебуває при владі чверть століття, 25 років без будь-яких чесних виборів у Росії", – резюмував експосол.

Нагадаємо, що Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів" і стверджує, що 175 мільярдів доларів, які надали США Україні, зникли. Він також заявив, що Штати "успішно ведуть переговори про припинення війни з Росією".