"Сами определяем, кто у нас диктатор": как украинцы реагируют на скандальные заявления Трампа

Дональд Трамп сделал ряд скандальных заявлений и назвал Владимира Зеленского "диктатором". Кроме того, президент США начал упрекать Украину, что соглашение о мире не заключили сразу, и, по его словам, Зеленского поддерживают лишь 4% украинцев.

Такие заявления Трампа вызвали возмущение у украинцев. Политики, активисты, волонтеры и обычные пользователи сети резко реагируют на заявления американского президента. Как высказываются в поддержку Владимира Зеленского – сообщает 24 Канал.

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Политики встали на защиту Зеленского

Мировые лидеры после скандального заявления Трампа начали выражать поддержку Владимиру Зеленскому и отметили, что он является легитимным президентом Украины. Украинцы также не остались в стороне и поддержали Зеленского.

Так, мэр Киева Виталий Кличко отметил, что сейчас Украина должна быть как никогда сильной и единой. Он добавил, что отвагу и героизм украинцы миру уже показали, а потому время продемонстрировать единение и консолидацию в стране, в обществе ради сохранения государства и его демократического будущего.

"Не выборы, не какая-то борьба внутри или политические амбиции важны сегодня. А – трезвый ум, совместная работа всех на единую цель – защиту своей страны. Чтобы Путину не удалось сломать нас изнутри. Как не удалось за три года полномасштабной войны поставить на колени. Заявления американских чиновников – слишком странно-эмоциональные", – написал Кличко.

Мэр Львова Андрей Садовый добавил, что враг делает все, чтобы дестабилизировать Украину и уничтожить общество малыми и большими неправдами.

Он разжигает злость не к агрессору, а к Президенту, военнослужащих или вообще к тому, что называем государством. Конечная цель – уничтожить нас как страну всеми возможными гибридными способами. Посеять панику, уныние, ненависть. Так это работает,

– заявил Садовый.

Народный депутат и председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко отметила, что Владимир Зеленский – легитимный президент Украины, пока не состоятся выборы и украинцы не выберут нового лидера.

"Только украинцы имеют право решать, когда и при каких условиях им менять свою власть. Сегодня таких условий нет", – акцентировала Тимошенко.

Председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин отметил, что даже в самые темные моменты важно помнить – украинцев не сломать, пока мы вместе.

Чтобы там не говорили наши враги или лидеры других стран, никто не сможет отобрать у Украины независимость и ее право на выбор. Президент Владимир Зеленский – с украинским народом. Мы поддерживаем его и верим, что он приведет нашу страну к победе,

– заявил Прокудин.

Он добавил, что украинцам могут навязывать сомнения или страх, однако самое главное – наша страна и люди, которые защищают ее ценой собственной жизни.

Городской голова Днепра Борис Филатов также красноречиво высказался в защиту президента Украины. Он отметил, что украинцам "может нравиться Зеленский, а может и не нравиться", однако он – президент Украины.

Реакция украинцев на заявления Трампа

Украинский бизнесмен и соучредитель Monobank Олег Гороховский резко отреагировал на заявления Трампа.

Лидер нации, которая претендует на установление мирового порядка, обвиняет жертву в том, что ее недостаточно быстро уничтожили. Что еще? Мы едины и знаем свой путь, и он точно не с Россией и присоединившимся к ней Трампом,,

– подчеркнул бизнесмен.

Украинский блогер, волонтер, политический активист Сергей Стерненко опубликовал фото стрелка в Дональда Трампа Томаса Мэтью Крукса, которого не задержали, а застрелили. В заметке он задал риторический вопрос: "Почему это Трамп просто не заключил с ним соглашения?".

Волонтер Сергей Притула посоветовал украинцам не читать заявления Трампа на ночь и не нервничать из-за них.

Только мы – народ Украины – определяем, кто у нас диктатор, а кто нет. Только мы в Украине определяем, когда у нас будут выборы и какие,

– заявил Притула.

Притула высказался о заявлениях Трампа: смотрите видео (Внимание! Присутствует нецензурная лексика!)

Волонтер и активист Игорь Лаченков добавил, что вопрос выбора президента Украины – дело только украинцев. Он отметил, что только украинцам выбирать нового президента страны, а не американцам, "которые выбирают дедов по кругу".

Лаченков отметил, что на риторику Трампа имеет сильное влияние российская пропаганда. Поэтому, он призвал украинцев полагаться только на себя.

Только когда мы объединены - мы сильны. И только мы можем пи*деть на собственных политиков и президента,

– добавил активист.

Что пишут пользователи сети о заявлениях Трампа – больше в галерее

Ранее Владимир Зеленский также отреагировал на заявления Трампа о низких рейтингах. Президент Украины отметил, что, по данным последних опросов, уровень доверия к нему достигает 57%.