Важно также, что несколько недель назад Трамп вообще назвал Россию противником США. Вполне логично, что он не хочет, чтобы она победила Украину. Об этом 24 Каналу сказал бывший посол США в Украине Джон Хербст, подчеркнув, что Трамп не может отказаться от своих слов, если хочет быть одним из самых сильных и лучших американских президентов.

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Как против американцев может обернуться остановка поддержки Украины

Экс-посол США предположил, что администрации Трампа может понадобиться 1 – 2 месяца, чтобы прийти к тому, что Украину надо поддерживать и давать больше военной помощи для победы над Россией. В то же время американцы могут отвергнуть такой проект, но Хербст этого не ожидает.

Это не только будет геополитической ошибкой для Трампа и катастрофой для Украины, но и для американских интересов в Европе,

– добавил он.

Трамп и его команда надеются, что он может добиться Нобелевской премии, если ему удастся по-настоящему урегулировать российско-украинскую войну. Они понимают, что если его дипломатия достигнет договора, который Россия может потом нарушить и взять Украину под контроль, то это будет огромным поражением для Трампа.

"Он мог бы (отказаться от решения украинского вопроса – 24 Канал), я не исключаю этой возможности, но не ожидаю этого. Поскольку Трамп сказал, что может урегулировать эту войну. Он не раз выступал с этим заявлением. Все ждут этого от него", – объяснил Джон Хербст.

Кроме того, несколько недель назад Трамп впервые сказал, что Россия – противник США. Поэтому он вряд ли хочет дать врагу американцев победу.

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Чего ожидал Кремль с приходом Трампа

По мнению бывшего посла США, россияне хотели видеть Трампа новым президентом. Они ждали определенного улучшения в отношениях США и России и соответственно уменьшения поддержки для Украины. Однако ожидание было фальшивым и неправильным.

За последние 10 – 12 месяцев Трамп иногда очень критиковал Украину и Зеленского. Но в то же время он дал добро спикеру Джонсону предоставить последний пакет помощи для Украины в апреле 2024 года,

– отметил он.

Другие представители в его команде были даже против выделения этих средств, несмотря на позицию Трампа. Однако он сказал, что переживания Украины важны для Америки.

"Только ориентировочно 6 недель назад Трамп сказал, что он не готов оставить Украину, отдать ее России. Мы знаем, что элементы его подхода к миру требуют настоящих уступок и с Украиной, и с Россией", – подытожил Джон Хербст.