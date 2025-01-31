Важливо також, що кілька тижнів тому Трамп взагалі назвав Росію противником США. Цілком логічно, що він не хоче, щоб вона перемогла Україну. Про це 24 Каналу сказав колишній посол США в Україні Джон Гербст, наголосивши, що Трамп не може відмовитися від своїх слів, якщо хоче бути одним з найсильніших та найкращих американських президентів.

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Як проти американців може обернутися зупинення підтримки Україні

Експосол США припустив, що адміністрації Трампа може знадобитися 1 – 2 місяці, щоб прийти до того, що Україну треба підтримувати і давати більше військової допомоги для перемоги над Росією. Водночас американці можуть відкинути такий проєкт, але Гербст цього не очікує.

Це не тільки буде геополітичною помилкою для Трампа і катастрофою для України, а й для американських інтересів у Європі,

– додав він.

Трамп та його команда сподіваються, що він може добитися Нобелівської премії, якщо йому вдасться по-справжньому врегулювати російсько-українську війну. Вони розуміють, що якщо його дипломатія досягне договору, який Росія може потім порушити і взяти Україну під контроль, то це буде величезною поразкою для Трампа.

"Він міг би (відмовитися від розв'язання українського питання – 24 Канал), я не виключаю цієї можливості, але не очікую цього. Оскільки Трамп сказав, що може врегулювати цю війну. Він не раз виступав з цією заявою. Всі чекають цього від нього", – пояснив Джон Гербст.

Крім того, кілька тижнів тому Трамп вперше сказав, що Росія – противник США. Тому він навряд хоче дати ворогу американців перемогу.

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Чого очікував Кремль з приходом Трампа

На думку колишнього посла США, росіяни хотіли бачити Трампа новим президентом. Вони чекали певного покращення у відносинах США та Росії і відповідно зменшення підтримки для України. Проте очікування було фальшивим та неправильним.

За останні 10 – 12 місяців Трамп іноді страшенно критикував Україну та Зеленського. Але водночас він дав добро спікеру Джонсону надати останній пакет допомоги для України у квітні 2024 року,

– зазначив він.

Інші представники в його команді були навіть проти виділення цих коштів, попри позицію Трампа. Проте він сказав, що переживання України важливе для Америки.

"Тільки орієнтовно 6 тижнів тому Трамп сказав, що він не готовий залишити Україну, віддати її Росії. Ми знаємо, що елементи його підходу до світу вимагають справжніх поступок і з Україною, і з Росією", – підсумував Джон Гербст.