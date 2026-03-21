Все пошло не по плану: эксперт по безопасности раскрыл, почему Трамп не признает помощь Украине

Украина уже помогает странам Ближнего Востока сбивать иранские беспилотники. Впрочем президент США Дональд Трамп до сих пор не признает эту помощь.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал 24 Каналу, что Украина с войной в Персидском заливе получила возможности. Хотя, конечно, война на Ближнем Востоке в целом не выгодна нашему государству.

Как украинцы помогают странам Персидского залива?

Жмайло отметил, что если бы себе можно было представить, что украинские военные будут выдвигаться в этот регион, как уже шутят сами военные на оперативное направление Дубаи, и разворачивали там свои системы, помогая богатым странам защищаться от воздушных атак. В режиме, когда на перехват одного дрона, летит 8 ракет Patriot, долго не повоюешь.

Украинские военные защищали американские базы в Кувейте, Иордании. Они там не просто так оказались. Так что, есть контакты. Есть контакты между военными. Наш ВПК сейчас загружен примерно на 15 миллиардов долларов. Мы можем загрузить его на 55 миллиардов долларов. Арабские страны имеют значительные финансовые ресурсы, а нам денег критически не хватает,

– отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Он продолжил, что получить дополнительные ресурсы, еще и протестировав наши дроны, наши технологии, наши военные-инструкторы – это очень хорошо. Поэтому, Украина свое возьмет. Она сможет привлечь дополнительные средства, предложить новые проекты, возможно, совместные предприятия, доноров. Именно поэтому Украина и открыла экспорт вооружения.

Что в этой ситуации делать с Трампом?

По словам исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества, Украина все равно пытается удержать США как главного своего союзника. Более того, Украина сознательно преувеличивала значение американских разведданных, чтобы делать реверансы в сторону Вашингтона. Украина не сжигает мосты с США.

"Почему Трамп делает эти заявления? Операция и война в Иране мягко говоря пошли не по плану. Они хотели сделать Венесуэлу 2 – отрубить головы этой гидре, и чтобы другая элита начала налаживать контакт с американцами. Так не происходит. На месте одной головы отрастают другие. Когда Трампу вспоминают Украину, которая не захотела прекращения боевых действий за выход из Донецкой области, он не понимал, почему мы так держимся", – подчеркнул Жмайло.

Он добавил, что это американцев откровенно бесит. Поэтому Трамп всячески льет обиды в сторону Украины, не видит помощи, потому что для него Киев сейчас преграда к осуществлению его мечты. Трамп еще и не видит никакого российского следа в помощи Ирану. Хоть из Алабуги в Иран передаются "Шахеды", ведь Иран не может позволить себе такой объект, а Россия, к сожалению, может.

