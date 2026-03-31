Укр Рус
Это раздражает Трампа: почему президент США не признает помощи Украины на Ближнем Востоке
31 марта, 00:26
5
Обновлено - 00:35, 31 марта

Это раздражает Трампа: почему президент США не признает помощи Украины на Ближнем Востоке

Виктория Грабовская

Сегодняшняя политика США не способствует объединению западных стран в рамках НАТО. В то же время Украина занимает выгодную позицию, которую усилил Владимир Зеленский во время визита на Ближний Восток.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший секретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа, подчеркнув, что военные союзы работают хорошо, когда есть единство ценностей и рисков. Однако по НАТО нет ни первого, ни второго.

Почему Трамп разбивает единство западных стран?

"Соединенные Штаты уже перестали проповедовать какие-либо ценности. Говорят бандитским языком угроз, шантажа, и показывают, что готовы употреблять насилие. Они воюют и ведут политику не для защиты союзников, а за их счет", – заметил он.

Такая конструкция не будет работать. И Трамп хочет перестроить эту систему, прежде всего разбивая единство тех стран, которые имеют общие интересы.

То, что делает Трамп вместе с Путиным, по мнению Кульпы, расстилая перед главой Кремля красный ковер, это удар по суверенитету Украины, Польши, Балтии.

Эти страны имеют общие интересы, ценности, риски, но одновременно ограниченные возможности. И здесь все будет зависеть, по его словам, от того, как будет вести себя Европа.

"В то же время никто не решается громко говорить о том, что НАТО не существует, потому что, с одной стороны, сохраняется надежда, что Соединенные Штаты это больше, чем Трамп. Возможно, изменится консенсус, Трамп "разобьет" свою голову, будет вынужден прийти к союзникам и говорить с ними с уважением", – объяснил экс-секретарь польской делегации в парламенте НАТО.

Стоит знать. Владимир Зеленский отметил, что его визит в страны Ближнего Востока был "очень полезным". Он достиг договоренностей с Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром. Кроме того, продолжаются переговоры с Иорданией и Кувейтом. По его словам, договоренности касаются усиления ПВО, совместного развития оборонных производств и энергетического сотрудничества.

С другой стороны, как он считает, уровень привлечения Европы к безопасности, драматически низкий. Она слишком много вопросов, связанных с безопасностью, передала во внешнее управление, и сейчас оказывается беспомощной. Ситуация такова, что сегодня царит не закон, а насилие, тот, кто владеет инструментами насилия, является хозяином.

В этом смысле позиция Украины очень высока, потому что она обладает миллионной армией, самым серьезным ВПК, который является ключом для геополитического влияния. Это доказывают результаты визита Владимира Зеленского на Ближний Восток, 
– уверен Петр Кульпа.

Он добавил, что Дональда Трампа больше раздражает Украина, которая помогает спасать жизни американских солдат, чем Россия, которая помогает Ирану их убивать.

Что говорил Трамп о помощи Украины государствам на Ближнем Востоке?

  • Президент США 13 марта отреагировал на заявление Владимира Зеленского о помощи в противодействии иранским "Шахедам". Трамп тогда сказал, что "война с Ираном вскоре закончится", поэтому США не нужна помощь Украины в борьбе с БПЛА. По его словам, Соединенные Штаты имеют достаточно военных возможностей, чтобы "самостоятельно противостоять воздушным угрозам".

  • Зеленский, комментируя это заявление американского президента, сказал, что это риторика, но "главное, чтобы мы знали, что мы делаем". Также он выразил благодарность США за возможность покупать оружие.

  • Блогер Виталий Дан заметил, что Трамп может не знать о том, что министерство войны США и у кого просит. Также ему может быть "немного стыдно и неприятно" признавать помощь со стороны Киева, ведь в США бюджет на триллион долларов в 2025 году, а в Украине весь ВВП – примерно 200 миллиардов. Поэтому для президента США может быть унизительным просить военную помощь в у Киева.