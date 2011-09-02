Об этом 24 Каналу рассказал бывший секретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа, подчеркнув, что военные союзы работают хорошо, когда есть единство ценностей и рисков. Однако по НАТО нет ни первого, ни второго.

Почему Трамп разбивает единство западных стран?

"Соединенные Штаты уже перестали проповедовать какие-либо ценности. Говорят бандитским языком угроз, шантажа, и показывают, что готовы употреблять насилие. Они воюют и ведут политику не для защиты союзников, а за их счет", – заметил он.

Такая конструкция не будет работать. И Трамп хочет перестроить эту систему, прежде всего разбивая единство тех стран, которые имеют общие интересы.

То, что делает Трамп вместе с Путиным, по мнению Кульпы, расстилая перед главой Кремля красный ковер. Это ни что иное, как удар по суверенитету Украины, Польши, Балтии.

Эти страны имеют общие интересы, ценности, риски, но одновременно ограниченные возможности. И здесь все будет зависеть, по его словам, от того, как будет вести себя Европа.

"В то же время никто не решается громко говорить о том, что НАТО не существует, потому что, с одной стороны, сохраняется надежда, что Соединенные Штаты это больше, чем Трамп. Возможно, изменится консенсус, Трамп "разобьет" свою голову и будет вынужден прийти к союзникам и говорить с ними с уважением", – объяснил экс-секретарь польской делегации в парламенте НАТО.

Стоит знать. Владимир Зеленский отметил, что его визит в страны Ближнего Востока был "очень полезным". Он достиг договоренностей с Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром. Кроме того, продолжаются переговоры с Иорданией и Кувейтом. По его словам, договоренности касаются усиления ПВО, совместного развития оборонных производств и энергетического сотрудничества.

С другой стороны, как он считает, уровень привлечения Европы к безопасности, драматически низкий. Она слишком много вопросов, связанных с безопасностью, передала во внешнее управление и сейчас оказывается беспомощной. Ситуация такова, что сегодня царит не закон, а насилие, тот, кто владеет инструментами насилия, является хозяином.

В этом смысле позиция Украины очень высока, потому что она обладает миллионной армией, самым серьезным ВПК, который является ключом для геополитического влияния. Это доказывают результаты визит Владимира Зеленского на Ближний Восток,

– уверен Петр Кульпа.

Он добавил, что Дональда Трампа больше раздражает Украина, которая помогает спасать жизни американских солдат, чем Россия, которая помогает Ирану их убивать.

