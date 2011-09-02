Об этом 24 Каналу рассказал бывший секретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа, подчеркнув, что военные союзы работают хорошо, когда есть единство ценностей и рисков. Однако по НАТО нет ни первого, ни второго.
Почему Трамп разбивает единство западных стран?
"Соединенные Штаты уже перестали проповедовать какие-либо ценности. Говорят бандитским языком угроз, шантажа, и показывают, что готовы употреблять насилие. Они воюют и ведут политику не для защиты союзников, а за их счет", – заметил он.
Такая конструкция не будет работать. И Трамп хочет перестроить эту систему, прежде всего разбивая единство тех стран, которые имеют общие интересы.
То, что делает Трамп вместе с Путиным, по мнению Кульпы, расстилая перед главой Кремля красный ковер. Это ни что иное, как удар по суверенитету Украины, Польши, Балтии.
Эти страны имеют общие интересы, ценности, риски, но одновременно ограниченные возможности. И здесь все будет зависеть, по его словам, от того, как будет вести себя Европа.
"В то же время никто не решается громко говорить о том, что НАТО не существует, потому что, с одной стороны, сохраняется надежда, что Соединенные Штаты это больше, чем Трамп. Возможно, изменится консенсус, Трамп "разобьет" свою голову и будет вынужден прийти к союзникам и говорить с ними с уважением", – объяснил экс-секретарь польской делегации в парламенте НАТО.
Стоит знать. Владимир Зеленский отметил, что его визит в страны Ближнего Востока был "очень полезным". Он достиг договоренностей с Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром. Кроме того, продолжаются переговоры с Иорданией и Кувейтом. По его словам, договоренности касаются усиления ПВО, совместного развития оборонных производств и энергетического сотрудничества.
С другой стороны, как он считает, уровень привлечения Европы к безопасности, драматически низкий. Она слишком много вопросов, связанных с безопасностью, передала во внешнее управление и сейчас оказывается беспомощной. Ситуация такова, что сегодня царит не закон, а насилие, тот, кто владеет инструментами насилия, является хозяином.
В этом смысле позиция Украины очень высока, потому что она обладает миллионной армией, самым серьезным ВПК, который является ключом для геополитического влияния. Это доказывают результаты визит Владимира Зеленского на Ближний Восток,
– уверен Петр Кульпа.
Он добавил, что Дональда Трампа больше раздражает Украина, которая помогает спасать жизни американских солдат, чем Россия, которая помогает Ирану их убивать.
Что говорил Трамп о помощи Украины государствам на Ближнем Востоке?
Президент США 13 марта отреагировал на заявление Владимира Зеленского о помощи в противодействии иранским "Шахедам". Трамп тогда сказал, что "война с Ираном вскоре закончится", поэтому США не нужна помощь Украины в борьбе с БПЛА. По его словам, Соединенные Штаты имеют достаточно военных возможностей, чтобы "самостоятельно противостоять воздушным угрозам".
Зеленский, комментируя это заявление американского президента, сказал, что это риторика, но "главное, чтобы мы знали, что мы делаем". Также он выразил благодарность США за возможность покупать оружие.
Блогер Виталий Дан заметил, что Трамп может не знать о том, что министерство войны США и у кого просит. Также ему может быть "немного стыдно и неприятно" признавать помощь со стороны Киева, ведь в США бюджет на триллион долларов в 2025 году, а в Украине весь ВВП – примерно 200 миллиардов. Поэтому для президента США может быть унизительным просить военную помощь в у Киева.