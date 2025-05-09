США разочаровались в России: как Трамп может отомстить Путину

В течение 100 дней работы администрация Дональда Трампа верила, что Россия поможет им в противостоянии с Китаем и Ираном. Президент США надеялся забрать в Ирана наработки по ядерному вооружению.

Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, добавив, что этим объяснялась довольно странная риторика Соединенных Штатов. Часто она напоминала риторику Кремля.

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Чем Россия разочаровала Трампа

Администрация Трампа фактически копировала все заявления России. Например, из различных резолюций забирали обвинения страны-агрессора, не голосовали за предложения Украины. Неудивительно, что вообще возникал вопрос, на чьей стороне США.

Но чем ближе было к завершению 100 дней, тем чаще возникали сомнения, действительно ли Россия сможет помочь США с Китаем и Ираном, сыграет ли она ту роль, которую ей выделил Трамп. Показательным был эпизод с визитом спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа сначала в Москву, а потом в Оман для встречи с иранцами.

Скорее всего, на этой встрече четко сказали, что Иран не будет отдавать России ядерные наработки. Мгновенно об этом доложили Трампу, а уже через несколько часов он встретился с Владимиром Зеленским в Ватикане,

– отметил Иван Ус.

После этого риторика США изменилась. Она стала более осторожной, исчезли упреки в сторону Украины. Более того, в базилике Святого Петра Трамп решил говорить с Зеленским один на один, без присутствия других лидеров.

"Стали ли США проукраинскими – я не уверен. Но они разочаровались в России. А последние события, имею в виду переговоры России и Китая и заявление об углублении их стратегического партнерства, – очередной аргумент для Соединенных Штатов", – отметил Иван Ус.

Как Трамп может отомстить России

Скорее всего, реакция на встречу Путина и Си Цзиньпина будет. Известно, что 13 мая Дональд Трамп начнет свой визит в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар. Вероятно, там поднимут вопрос об увеличении добычи нефти, чтобы цены на нее обвалились еще больше.

Они и так претерпели существенное снижение, но сейчас, когда у Трампа появляется обида на Россию, он может повторить сценарий, который в свое время выбрал Рональд Рейган,

– предположил Иван Ус.

После начала своего второго срока Рональд Рейган работал над тем, чтобы Саудовская Аравия увеличила добычу нефти. Так он хотел "похоронить" Советский Союз. Похожей ситуации можно ожидать сейчас.

"Для России это будет очень большая проблема, потому что как и Советский Союз, она существенно зависят от фактора цен на энергоносители. Правда, Китаю это, возможно, также будет интересно, потому что он тоже является потребителем энергоресурсов. Однако целью США все-таки является месть России за несыгранную роль", – подчеркнул Иван Ус.

Стоит обратить внимание, что Соединенные Штаты уже начали возобновлять помощь Украине. Говорится не о бесплатных поставках, но хотя бы так оно предоставляется. Итак, изменение позиций Трампа происходит и это создает большие проблемы для России.