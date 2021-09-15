Трамп, Неймар и модели: у Facebook есть список людей, которым разрешено нарушать правила, – WSJ

Facebook позволяет некоторым знаменитостям публиковать запрещенный правилами компании контент. Делают это с помощью специальной программы XCheck. В списке "элитных пользователей" находятся Дональд Трамп, Марк Цукерберг, Неймар да Силва и многие другие.

Расследование издания базируется на внутренних документах соцсети. Их СМИ предоставили сотрудники компании.

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В "белый список" Facebook входят такие знаменитости:

звезда бразильского футбола Неймар да Силва,

45-ый президент США Дональд Трамп, его сын Дональд Трамп-младший,

сенатор Элизабет Уоррен,

модель Санная Нэш,

основатель и генеральный директор соцсети Марк Цукерберг.

Звезды кино, ведущие, ученые, блогеры и все, у кого большая аудитория, защищены программой XCheck. Это касается как Facebook, так и его дочерней компании – Instagram. Они могут публиковать запрещенный правилами компании контент.

К слову, в 2020 году XCheck защищала 5,8 миллиона пользователей соцсети, тогда как более 3 миллиардов должны были соблюдать правила.

Примеры послаблений для знаменитостей

Издание приводит много примеров размещения запрещенного контента на страницах представителей "тайной элиты".

В частности, Неймар в 2019 году опубликовал фотографии обнаженной женщины, которая обвиняла его в изнасиловании. Изображение удалили через день, однако их увидели десятки миллионов подписчиков футболиста.

Стандартная процедура Facebook предусматривает удаление "несогласованных интимных изображений", а также всего аккаунта.