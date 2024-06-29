Трамп непредсказуем: насколько для Украины опасно его избрание

Трамп абсолютно непредсказуемый кандидат в президенты. Его избрание может быть опасным для Украины.

Политолог Олег Лесной рассказал 24 Каналу, что Трампа можно сравнить с надвигающимся торнадо,.

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Трамп – это "торнадо"

Лесной отметил, что Трампа трудно предсказать. Его возможное президентство – это как стихия, которой трудно противодействовать. Украина не может повлиять на выбор американцев. Мы не Россия, мы не вмешиваемся в выборы в других странах, не создаем ботоферм.

Если "торнадо" приближается, то мы имеем время подготовить сценарии. Надо нарабатывать параллельно контакты. Это не будет вмешательство в выборы. Каждый из кандидатов это поймет. Мы на это не влияем. Трамп непредсказуем,

– отметил политолог.

Непредсказуемость Трампа

По его словам, непредсказуемость Трампа заключается в том, что то, что он говорит сегодня, он может отрицать завтра. Однако, в команде Трампа могут быть адекватные молодые и политически амбициозные вице-президенты, поэтому действительно трудно прогнозировать, что от него ждать.

"Предвыборные тезисы Трампа – для работы с определенной целевой аудиторией. Он очень любит нравиться. То, что не было живой публики на дебатах, на Трампа это повлияло. Он, как хороший актер, подпитывается от аудитории. Зала нет – нет Трампа, к которому все привыкли", – подчеркнул Лесной.