Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира: за что ему такая награда

Дональда Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира. Причиной являются его усилия по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Это далеко не первая номинация Трампа, но предыдущие он не выиграл. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hill.

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За что Трамп хочет Нобелевскую премию мира

Дональда Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира за его усилия по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщил член Палаты представителей США Даррелл Исса, заявив, что "никто не заслуживает этой награды больше". Он и выдвинул кандидатуру Трампа на премию.

"Недавно конгрессмен Исса возглавил делегацию Конгресса, которая посетила четыре страны Ближнего Востока. Он воочию видел и слышал от нескольких глав государств, что дух мира и ухода от конфликта реальный и многогранный. С момента своего избрания и после приведения к присяге президент Трамп вдохновлял и продвигал дело мира – причем таким образом, как мы не слышали уже много лет", – сказал заместитель руководителя аппарата и директор по коммуникациям Иссы Джонатан Уилкокс.

Конгрессмен недавно посетил несколько стран Ближнего Востока и услышал от тамошних лидеров, что регион движется в направлении мира.

В то же время номинация происходит на фоне изменений во внешней политике США: усиление давления на Украину и потепление в отношениях с Москвой.

Это не первая попытка Трампа получить премию. В 2019 году он заявлял, что премьер Японии Синдзо Абэ номинировал его за попытки достичь соглашения с Северной Кореей. А в начале 2025 года конгрессвумен Клаудия Тенни подала его кандидатуру за его посредническую роль в заключении исторических Авраамских соглашений во время его первого президентского срока.

Некоторые аналитики предполагают, что активная роль Трампа в переговорах между Россией и Украиной также может быть мотивирована желанием получить эту престижную награду.

Госсекретарь Марко Рубио, защищая действия президента, отметил: "Если бы это делал демократ, все бы говорили: "Ну, он на пути к Нобелевской премии мира".