Не просто защита от атак: что еще может дать Украине производство ракет для Patriot

В Анкаре состоялся саммит НАТО этого года. США обещают предоставить Украине лицензию на производство ракет для систем ПВО Patriot. Работа над этим вопросом велась на различных уровнях не один месяц.

Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, добавив, что обсуждения по этому поводу велись не только из-за интересов Украины, но и по причине заинтересованности Соединенных Штатов.

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Украина может начать производство ракет для Patriot

Когда началась война между США и Ираном, американская сторона надеялась, что она будет быстрой и победоносной, поэтому вступила в нее, задействовав все имеющиеся ресурсы и проводя регулярные атаки. По словам эксперта по международным отношениям, Соединенные Штаты считали, что их запасы вооружения безграничны.

Оказалось, что за два месяца США израсходовали более 2 000 ракет для систем Patriot, из них 1 300 – это были PAC-3. А всего у американцев их примерно 2 000. Это единственные ракеты, способные сбивать баллистические ракеты, и США, как подчеркнул Несвитайлов, использовали их для противодействия иранским "Шахедам".

Когда пыль войны немного улеглась и бухгалтеры начали подсчитывать расходы, а военные осмотрели запасы, то они схватились за голову. Потому что в мире сейчас всего три страны производят ракеты для систем Patriot, но не все выпускают новейшие PAC-3, в основном PAC-2 (более старая модель). Сегодня США и в небольшой степени Япония производят PAC-3, Германия – только PAC-2,

– сообщил Несвитайлов.

Эксперт-международник подсчитал, что эти три страны в течение года могут изготовить ориентировочно 800 ракет. Поэтому необходимо быстро увеличить производство этого вида вооружения, призванного противодействовать баллистическим ракетам. Он подчеркнул, что их производство является крайне дорогостоящим.

Американцы изучали этот вопрос на предмет того, сможет ли Украина производить эти ракеты, чтобы дешево нарастить объемы производства. Некоторые эксперты, работающие в сфере ВПК, говорили, что это может обойтись Украине в 3 – 4 раза дешевле, чем в США или Японии,

– поделился Несвитайлов.

Для нашего государства, как отметил политолог, открывается огромный потенциал не только в том, чтобы противостоять российской агрессии. Он убежден, что если Украина присоединится к клубу стран-производителей ракет PAC-3, то это выведет ее на высокий уровень на рынке вооружений. По его словам, это не является исключительно политическим вопросом, связанным с изменением настроений Трампа в отношении Украины, а за этим скрывается личный интерес США.

Поэтому, по его убеждению, если Путин, разгневанный в настоящее время результатами саммита в Турции, позвонит Трампу и начнет вести разговоры, чтобы сорвать обещание американского президента, Вашингтон свою позицию все равно не изменит, и у Украины есть перспектива начать самостоятельно производить ракеты для Patriot.

Анализ саммита НАТО в Анкаре: смотрите видео