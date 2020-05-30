В США протесты, вспыхнувшие после гибели Джорджа Флойда, достигли и Вашингтона. Дональд Трамп, под резиденцией которого митинговали люди, похвалил за работу Секретную службу. В серии твитов он рассказал, что ждало бы митингующих, если бы они ворвались на территорию Белого Дома.

Трамп был в резиденции во время протестов

Трамп сообщил, что во время того, как протестующие столкнулись с агентами Секретной службы под Белым Домом, именно он находился в помещении. Об этом президент США написал в твиттере. При этом слово "протестующие" он взял в кавычки.

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Президент похвалил агентов Секретной службы

Лидер США отметил, что Секретная служба, которая его охраняет, сработала на отлично и благодаря этому Трамп почувствовал себя в полной безопасности.

Они дали "протестующим" кричать и скандировать, сколько угодно, но если кто-то слишком заигрался или перешел черту, они быстро и жестко давали отпор. Он даже не успевал понять, что случилось,

– написал Трамп.

Толпа не рискнула прорваться, – Трамп

Президент США отметил, что толпа, которая пришела в Белый Дом, была профессионально организована, однако никто не рискнул прорваться на территорию резиденции американского лидера.

Если бы они прорвались, то их встретили бы самые злые собаки и самое жуткое оружие, которое я когда-либо видел. Вот тогда бы кто-то сильно пострадал,

– не пожалел слов для митингующих Трамп.

Также он отметил, что в первыми, кто встретился с митингующими во время беспорядков, Секретная служба ставила молодых агентов, ведь "они такое любят, ибо это хорошая практика".

Порция критики для мэра Вашингтона

Порция критики досталась от Трампа мэру Вашингтона Мюриэль Боузер, которая, по словам президента, всегда просит помощь и деньги. Баузер не позволила полиции города вмешаться в события.

Трамп также отметил, что протесты под Белым домом не имеют ничего общего со смертью Джорджа Флойда. По мнению американского президента, митингующие просто пришли причинить вред.

Great job last night at the White House by the U.S. @SecretService. They were not only totally professional, but very cool. I was inside, watched every move, and couldn’t have felt more safe. They let the “protesters” scream & rant as much as they wanted, but whenever someone.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020



Трамп – о протестах под Белым домом / Скриншот из твиттера Дональда Трампа

Что известно о протестах под Белым домом

29 мая люди прошлись по улицам Вашингтона, были и под Капитолием. Под Белым Домом собрались несколько сотен активистов.

Впоследствии начались столкновения между активистами, собравшимися на протест, и сотрудниками Секретной службы, которые держали баррикады.

Протестующие забросали агентов камнями, бутылками, файерами.

Количество пострадавших в столкновениях уточняется.

Убийство полицейскими Джорджа Флойда и протесты против расизма

В Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего Джорджа Флойда 25 мая якобы за то, что он пытался расплатиться фальшивым чеком.

Во время задержания один из полицейских начал душить Флойда, встав ему коленом на шею.

Мужчина говорил, что не может дышать и просил не душить его.

Отпустили мужчину, когда он был без сознания. Его госпитализировали, однако в больнице Флойд умер.

Сейчас 4 полицейских, участвовавших в задержании Флойда, уволили со службы. Дело начало расследовать ФБР.

США охватили массовые протесты. В эпицентре протестов, городе Миннеаполисе, на улицы вывели бойцов Национальной гвардии. В США такое произошло впервые с 1992 года.

Смотрите видео протестов под Белым домом: