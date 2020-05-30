У США протести, що спалахнули після загибелі Джорджа Флойда, дістались і Вашингтона. Дональд Трамп, під резиденцією якого мітингували люди, похвалив за роботу Секретну службу. В серії твітів він розповів, що чекало б на мітингувальників, якби вони увірвались на територію Білого Дому.

Трамп був у резиденції під час протестів

Трамп повідомив, що під час того, як протестувальники зіткнулися з агентами Секретної служби під Білим Домом, він саме перебував у приміщенні. Про це президент США написав у твіттері. При цьому слово "протестувальники" він взяв у лапки.

До теми До Трампа прийшли з протестом через вбивство Флойда, почалися сутички: відео

Президент похвалив агентів Секретної служби

Лідер США зазначив, що Секретна служба, яка його охороняє, спрацювала на відмінно і завдяки цьому Трамп відчув себе у повній безпеці.

Вони дали "протестувальникам" кричати та скандувати, скільки завгодно, але якщо хтось занадто загрався або перейшов межу, вони швидко та жорстко давали відсіч. Він навіть не встигав зрозуміти, що трапилось,

– написав Трамп.

Натовп не ризикнув прорватись, – Трамп

Президент США зазначив, що натовп, який прийшов під Білий Дім, був професійно організований, проте ніхто не ризикнув прорватись на територію резиденції американського лідера.

Якби вони прорвались, то їх привітали б найзліші собаки та найбільш моторошна зброя, яку я коли-небудь бачив. Ось тоді би хтось щонайменше сильно постраждав,

– не пошкодував слів для мітингувальників Трамп.

Також він зазначив, що у першу лінію, яка зустрілась з мітингувальниками під час заворушень, Секретна служба ставила наймолодших агентів, адже "вони таке люблять, бо це хороша практика".

Порція критики для мера Вашингтона

Порція критики дісталась від Трампа мерові Вашингтона Мюріель Баузер, яка, за словами президента, завжди просить про допомогу і гроші. Баузер не дозволила поліції міста втрутитись у події.

Great job last night at the White House by the U.S. @SecretService. They were not only totally professional, but very cool. I was inside, watched every move, and couldn’t have felt more safe. They let the “protesters” scream & rant as much as they wanted, but whenever someone.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020



Трамп – про протести під Білим домом / Скриншот з твіттера Дональда Трампа

Що відомо про протести під Білим домом

29 травня люди пройшлись вулицями Вашингтона, були й під Капітолієм. Під Білим Домом зібралися декілька сотень активістів.

люди пройшлись вулицями Вашингтона, були й під Капітолієм. Під Білим Домом зібралися декілька сотень активістів. Згодом розпочалися сутички між активістами, що зібралися на протест, і співробітниками Секретної служби, які тримали барикади.

Протестувальники закидали агентів камінням, пляшками, фаєрами.

Кількість постраждалих у сутичках наразі уточнюється.

Вбивство поліцейськими Джорджа Флойда та протести проти расизму

У Міннеаполісі поліцейські затримали темношкірого Джорджа Флойда 25 травня нібито за те, що він намагався розрахуватися фальшивим чеком.

Під час затримання один з поліцейських почав душити Флойда, ставши йому коліном на шию.

Чоловік казав, що не може дихати та просив не душити його.

Відпустили чоловіка, коли він був непритомним. Його госпіталізували, однак у лікарні Флойд помер.

Наразі 4 поліцейських, які брали участь у затриманні Флойда, звільнили зі служби. Справу почало розслідувати ФБР.

США охопили масові протести. В епіцентрі протестів, місті Міннеаполісі, на вулиці вивели бійців Національної гвардії. У США таке сталося вперше з 1992 року.

Дивіться відео протестів під Білим домом: