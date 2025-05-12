Ермак объяснил, почему отношение Трампа к Украине изменилось после разговора с Зеленским в Ватикане

Резкая смена тона администрации США в отношении Украины произошла после личной встречи президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Ватикане. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак объяснил, что изменила эта короткая встреча

Зеленский отмечал, что этот разговор останется между ними. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Ермака для РБК-Украина.

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Почему Трамп изменился после разговора с Зеленским

По его словам, хотя встреча была короткой, она имела решающее значение. Изначально планировалось, что президенты встретятся после мессы, но обстоятельства изменились – и именно это, по мнению Ермака, стало критическим. Иначе, по его предположению, событие могло или пройти иначе.

Глава ОП отметил, что перелом в отношениях между Киевом и Вашингтоном стал возможным лишь после прямого личного диалога глав государств.

Я не слышал этого разговора. Я знаю только то, что мне рассказал потом президент. Это была встреча, о которой они договорились, что она по большей части останется между ними,

– добавил Ермак.

Он добавил, что во время этой встречи президенты "почувствовали друг друга, почувствовали честность намерений". Зеленскому было важно почувствовать искренность намерений Трампа по завершению войны, тогда как президент США хотел убедиться в искренности стремлений Украины к справедливому миру.