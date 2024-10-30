Бывший чиновник Госдепа Дэвид Тафури сказал 24 Каналу, что придется делать Трампу, если он не сможет завершить войну. К слову, план Трампа не детализирован и не имеет подтверждения.

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Как будет действовать Трамп, если его план не сработает

По мнению бывшего чиновника Госдепа, вероятнее всего, Дональд Трамп вместе с Владимиром Путиным придумает какой-то план. Вряд ли на это согласится Владимир Зеленский, ведь договориться с диктатором невозможно. К тому же то, чего хочет диктатор, является нарушением международного права и прав человека.

Тогда президенту Трампу придется решить, собирается ли он продолжать военную помощь Украине, или отказаться он от своих негативных комментариев,

– отметил Тафури.

По его словам, большинство людей в США поддерживают Украину. Согласно опросам, большинство американцев хотят, чтобы Соединенные Штаты продолжали помогать Украине.

Большинство граждан Соединенных Штатов обеспокоены поведением России и тем, что авторитарный диктатор Путин, если победит в Украине, скорее всего, нападет на другую страну и это будет угрожать безопасности США. Впрочем, есть вопросы относительно того, будет ли Трамп реагировать на взгляды и чувства американского народа.

Обратите внимание! Исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн считает, что команда Трампа вообще не имеет конкретного плана по войне в Украине.