Колишній посадовець Держдепу Девід Тафурі сказав 24 Каналу, що доведеться робити Трампу, якщо він не зможе завершити війну. До слова, план Трампа не деталізований і не має підтвердження.

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Як діятиме Трамп, якщо його план не спрацює

На думку колишнього посадовця Держдепу, найімовірніше, Дональд Трамп разом з Владіміром Путіним придумає якийсь план. Навряд чи на це погодиться Володимир Зеленський, адже домовитися з диктатором неможливо. До того ж те, чого хоче диктатор є порушенням міжнародного права та прав людини.

Тоді президенту Трампу доведеться вирішити, чи збирається він продовжувати військову допомогу Україні, чи відмовитися він від своїх негативних коментарів,

– зазначив Тафурі.

За його словами, більшість людей у США підтримують Україну. Згідно з опитуваннями, більшість американців хочуть, щоб Сполучені Штати продовжували допомагати Україні.

Більшість громадян Сполучених Штатів стурбовані поведінкою Росії й тим, що авторитарний диктатор Путін, якщо переможе в Україні, найімовірніше, нападе на іншу країну й це загрожуватиме безпеці США. Втім, є питання щодо того, чи буде Трамп реагувати на погляди й почуття американського народу.

Зверніть увагу! Виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн вважає, що команда Трампа взагалі не має конкретного плану щодо війни в Україні.