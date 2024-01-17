Сначала подумай, а потом говори, – Зеленский ответил Трампу, который обещал быстро закончить войну

Бывший президент США Дональд Трамп, планирующий этой осенью снова выиграть выборы, в который раз заявил, что сможет завершить войну в Украине "очень быстро". Владимир Зеленский жестко обратился к американцу.

Во время общения с журналистами в Давосе Зеленский подчеркнул, что Трамп глубоко заблуждается, когда думает, что Путин остановится, если ему разрешить оккупировать Украину, передает 24 Канал.

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Это значит, что Европа проиграла

Глава государства вспомнил высказывания экс-главы США. Он говорил, что сможет быстро установить мир в Украине, посадив за стол переговоров Путина и Зеленского.

Трамп заявлял, что если Россия не остановится, он вооружит Украину. Если Киев не остановится, он заберет запасы оружия, предоставленные союзниками.

По словам Зеленского, когда американский политик произносил эти слова, он не думал о том, что будут делать США, если Путин оккупирует Украину.

Глава государства призвал представить ситуацию, когда Киев откажется говорить о том, что Трамп от него хочет услышать. В частности, не захоче отказываться от своих территорий. Тогда тот, если станет президентом, прекратит помощь Украине, и Путин захватит ее через определенный период времени.

Что будет делать Трамп, если после Украины Россия оккупирует страну НАТО? Трамп решил, что если не замораживать конфликт, если разрешить Путину зайти в Украину, он остановится. Но этого не будет,

– подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что победа Путина будет означать, что Европа проиграла. С потерей Украины она потеряет самую большую и мощную армию.

Мне всегда говорил отец: сначала подумай, а потом скажи,

– отметил украинский лидер, объясняя, что такие политики, как Трамп, говорят такие вещи, потому что это поддерживают другие люди.

Один человек не может изменить весь народ

В США уже началась предвыборная кампания. Продолжаются выборы за кандидатов в президенты от Республиканской партии. На них уверенно лидирует Трамп. У Зеленского спросили, какими будут отношения между Украиной и США в случае его победы.

Президент подчеркнул, что это, прежде всего, выбор американского народа. Украина будет сотрудничать с тем, кого выберут американцы.

Конечно, радикальные голоса, которые звучат от республиканцев, напрягают, пугают и порой ранят украинское общество.

Зеленский заметил, что хотел бы, чтобы радикальные настроения (прекращение помощи Украине) были присущи лишь незначительной части республиканцев. Президент отметил, что когда они приезжали в Украину, ни разу он не слышал неподдержку с их стороны. Впрочем, когда идет избирательный процесс, риторика меняется.

Поэтому мы готовы работать со всеми, но я хочу вам прямо сказать: мы уважаем американский народ. Я думаю, что один человек не может изменить весь народ,

– подчеркнул глава государства.

Путин хочет войны с НАТО

Комментируя возможные последствия приостановки помощи Украине со стороны западных партнеров, президент отметил, что это чревато большим кризисом всей Европе и даже миру. Без помощи партнеров в Украине будет сильный дефицит артиллерии и боеприпасов для ПВО, соответственно возрастет количество раненых и погибших.

Кроме того, Зеленский отметил, что когда оккупанты захватят Украину, начнется война между НАТО и Россией. Глава государства предположил, что Путин именно к этому и стремится.