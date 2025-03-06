Трамп требует у ХАМАС немедленно вернуть всех заложников и тела, иначе – "адская расплата"

Президент США Дональд Трамп призывает ХАМАС восстановить условия соглашения о прекращении огня и вернуть Израилю заложников и тела погибших. В противном случае боевики получат сокрушительный ответ.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Дональда Трампа в соцсети Truth.

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Трамп сделал последнее предупреждение ХАМАСу

После общения с бывшими заложниками ХАМАСа американский президент обратился к руководству боевиков с призывом вернуть живых и погибших израильтян.

Дональд Трамп также отметил, что отправляет Израилю все необходимое, чтобы бойцы страны "завершили работу". Имеется в виду, что Израиль с помощью США может продолжить ликвидацию боевиков.

Ни один член ХАМАСа не будет в безопасности, если вы не сделаете, как я говорю. Это последнее предупреждение! Для руководства сейчас настало время покинуть Газу, пока у вас еще есть шанс... Примите разумное решение. Освободите заложников сейчас, иначе позже будет адская расплата,

– написал Трамп.

Президент США также пообещал, что жители Палестины будут иметь "прекрасное будущее", но только если лидеры ХАМАСа отпустят заложников и вернут тела.

К слову, политики Соединенных Штатов ведут с боевиками тайные переговоры о возвращении американских заложников. Разговор сторон происходит впервые с 1997 года, когда США признали ХАМАС террористической группировкой.