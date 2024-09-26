Зеленский делает грязные маленькие выпады в мою сторону, – Трамп

Действующий кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил президента Владимира Зеленского в якобы "грязных выпадах". На этом одиозный американский политик не остановился.

Об этом сообщает ЕП со ссылкой выступление Дональда Трампа во время предвыборного мероприятия в Северной Каролине. Обвинения звучали и в сторону Джо Байдена и Камалы Харрис.

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Трамп обвинил Зеленского в "грязных выпадах" в отношении него

Значительную часть своей речи кандидат в президенты США посвятил Украине и, в частности, Владимиру Зеленскому. Называя себя любимым президентом, Трамп обвинил украинского лидера в "грязных выпадах" в отношении него.

Президент Украины находится в нашей стране. Он делает грязные маленькие выпады в сторону вашего любимого президента, меня,

– заявил он.

Кроме того, республиканец обвинил действующего президента США Джо Байдена и свою оппонентку на выборах Камалу Харрис в том, что они выделяют миллиарды долларов Зеленскому, который якобы "отказывается" идти на "сделку".

""И мы продолжаем давать миллиарды долларов человеку, который отказывается заключать сделку – Зеленскому", – добавил он.

Напомним, сейчас президент Украины находится с визитом в США, где должен пообщаться с американскими политиками, среди которых Джо Байден, Камала Харрис и Дональд Трамп. Впрочем, в команде последнего заявили, что такой встречи не планировали.