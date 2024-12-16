"Это 100-летняя реконструкция": Трамп отметил астрономические потери Украины

Избранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Палм-Бич, штат Флорида, сделал ряд резонансных заявлений относительно войны между Украиной и Россией. Он отметил масштабы разрушений и человеческих потерь.

Трамп в очередной раз назвал войну в Украине "отвратительной" и отметил, что "ее бы не произошло", если бы он был президентом в 2022 году. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Как Трамп оценивает потери Украины в войне

Трамп выступил в Палм-Бич во Флориде и вспомнил Украину. Он сказал, что ему трудно и отвратительно комментировать войну, что происходит.

Людей убивают на уровнях, которых никто никогда не видел. Единственное, что останавливает пулю, – это человеческое тело, а количество солдат, которые погибают с обеих сторон, астрономическое. Я никогда не видел ничего подобного,

– сказал он.

Трамп отметил, что получает еженедельные военные отчеты. Он считает, что реальные последствия войны значительно хуже, чем сообщают в СМИ, причем для обеих сторон.

Трамп также раскритиковал действия нынешней администрации США, заявив, что во время его пребывания на посту "никаких войн не было", и что Россия не решилась бы на вторжение в Украину. По его мнению, события в Афганистане могли подтолкнуть Москву к агрессии.

Говоря о разрушении украинских городов, Трамп заявил, что восстановление может длиться столетия.

Это 100-летняя реконструкция, и вы никогда не сможете иметь так, как было,

– заявил он.

Он заявил, что войны можно было избежать, если бы он был президентом.