"Адская дыра": Индия возмутилась на заявление Трампа об иммигрантах
В Индии раскритиковали президента США Дональда Трампа из-за его скандального заявления о стране. В МИД назвали такие слова необоснованными и неуместными.
В Индии возмутились заявлением президента США Дональда Трампа, который в соцсети Truth Social назвал страну "адской дырой". Об этом пишет The Guardian.
Что известно о новых скандальных высказываниях Трампа?
В материале говорится о публикации, где Трамп распространил высказывания консервативного подкастера Майкла Сэвиджа по иммиграционной политике США. В тексте, в частности, критиковали право на гражданство по рождению. В заметке индийских иммигрантов в сфере технологий обвинили в нежелании брать на работу коренных белых американцев, а также безосновательно заявили, что они плохо владеют английским языком.
Ребенок здесь сразу получает гражданство, а потом они привозят сюда всю семью из Китая, Индии или какой-то другой адской дыры на этой планете,
– возмутился Трамп.
Как отреагировали в Индии на обвинения Трампа?
Представитель Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал заявил, что такие высказывания являются необоснованными и не соответствуют реальности отношений между странами, которые базируются на взаимном уважении.
Конгрессмен Ами Бера, который является сыном иммигрантов из Индии, также раскритиковал Трампа, назвав его слова оскорбительными и недостойными президента.
Президенту Трампу, который родился в богатой и привилегированной семье, никогда не приходилось сталкиваться с такими трудностями, с которыми сталкиваются многие семьи иммигрантов,
– подчеркнул он.
Правозащитная организация Hindu American Foundation заявила, что подобная риторика может усилить ксенофобию и расизм и поставить под угрозу безопасность общин.
