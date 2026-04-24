"Адская дыра": Индия возмутилась на заявление Трампа об иммигрантах

В Индии раскритиковали президента США Дональда Трампа из-за его скандального заявления о стране. В МИД назвали такие слова необоснованными и неуместными.

В Индии возмутились заявлением президента США Дональда Трампа, который в соцсети Truth Social назвал страну "адской дырой". Об этом пишет The Guardian.

Что известно о новых скандальных высказываниях Трампа?

В материале говорится о публикации, где Трамп распространил высказывания консервативного подкастера Майкла Сэвиджа по иммиграционной политике США. В тексте, в частности, критиковали право на гражданство по рождению. В заметке индийских иммигрантов в сфере технологий обвинили в нежелании брать на работу коренных белых американцев, а также безосновательно заявили, что они плохо владеют английским языком.

Ребенок здесь сразу получает гражданство, а потом они привозят сюда всю семью из Китая, Индии или какой-то другой адской дыры на этой планете,

– возмутился Трамп.

Как отреагировали в Индии на обвинения Трампа?

Представитель Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал заявил, что такие высказывания являются необоснованными и не соответствуют реальности отношений между странами, которые базируются на взаимном уважении.

Конгрессмен Ами Бера, который является сыном иммигрантов из Индии, также раскритиковал Трампа, назвав его слова оскорбительными и недостойными президента.

Президенту Трампу, который родился в богатой и привилегированной семье, никогда не приходилось сталкиваться с такими трудностями, с которыми сталкиваются многие семьи иммигрантов,

– подчеркнул он.

Правозащитная организация Hindu American Foundation заявила, что подобная риторика может усилить ксенофобию и расизм и поставить под угрозу безопасность общин.

Обратите внимание! Председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк в эфире 24 Канала рассказал, что Трамп оказался в ловушке из-за последних событий в мире. Американский лидер не может найти с кем решить вопрос окончания конфликта на Ближнем Востоке и разблокирования Ормузского пролива, который является критически важным для обеспечения бесперебойной жизнедеятельности стран мира.

