Как месть оппонентам может дестабилизировать все общество?

Самым ярким примером является попытка администрации выдвинуть обвинения в мошенничестве с ипотекой против известных критиков:

члена Совета управляющих Федеральной резервной системы Лизы Кук,

сенатора-демократа США Адама Шиффа,

генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс.

В центре этих усилий является директор Федерального агентства по финансированию жилья Билл Пулте, крупный спонсор Трампа, который сейчас контролирует ипотечную отрасль США.

Конечно, значительная часть дебатов в США сосредоточена на том, имеют ли эти обвинения какую-то обоснованность. Однако более насущным вопросом является систематический поиск администрацией Дональда Трампа обличительных доказательств против своих политических оппонентов. Как отметила сенатор-демократ Элизабет Уоррен, Пулте "использует доступ к личным записям вероятных врагов Трампа", чтобы свести личные и политические счеты.

Выборочное преследование и целенаправленное запугивание могут вызвать каскадный эффект. Как показал опыт Венгрии и Турции, то, что начинается как месть против горстки вероятных политических оппонентов, может быстро обостриться, дестабилизируя общество и подрывая демократическое управление.

С помощью "игры в заключение" я стремился проиллюстрировать, как закрепляется авторитаризм в надежде, что можно будет разработать правовые и конституционные гарантии, которые предотвращают такие последствия.

"Игра в заключение": как работает этот эксперимент?

В основе игры лежит простой воображаемый эксперимент. Представьте себе страну с населением 1000 взрослых, все из которых выступают против лидера. Если даже половина из них выйдет на улицы, то лидер будет свергнут. Они настолько убеждены, что, не имея уверенности в том, что их посадят, они готовы выйти и протестовать.

Проблема лидера заключается в том, что тюрьмы могут содержать только 100 инакомыслящих. Из 1000 человек, готовых к протесту, но местом только для 100 за решеткой, риск заключения любого человека настолько мал, что страх больше не сдерживает инакомыслящих. В таком сценарии лидер, кажется, не имеет возможности подавить оппозицию.

Но хитрый лидер мог бы изобрести обходной путь: разделить население на десять отдельных групп по 100 человек в каждой – лидеры оппозиции, медиакомментаторы, профсоюзные деятели, ученые и другие. Затем лидер поручает верным агентам собрать компромат на первую группу и объявляет, что в случае протеста посадит только членов этой группы.

Если на протест выйдет менее 100 человек из этой категории, то власть перейдет ко второй категории, потом к третьей и так далее, пока не будет арестовано 100 инакомыслящих, а тюрьмы не будут заполнены.

Используя этот механизм, лидер может заставить замолчать всех 1000 граждан. Поскольку никто не будет выражать несогласия, если гарантировано тюремное заключение. Лидеры оппозиции – первая группа – будут молчать. Зная, что они будут следующими, если будут протестовать, представители СМИ также будут оставаться дома. А поскольку молчат как лидеры оппозиции, так и СМИ, лидеры профсоюзов будут следовать их примеру.

Этот процесс обратной индукции гарантирует, что никто не будет протестовать и не будет выражать несогласие. Люди молча будут выполнять свои повседневные дела, пока страна все глубже будет погружаться в авторитаризм.

Какую опасность для права создает Трамп?

Беларусь предлагает ценное понимание того, как такая динамика может проявляться в реальной жизни. Не так давно было время, когда казалось, что подавляющее большинство белорусов выступало против режима президента Александра Лукашенко и было готово выйти на улицы в знак протеста. Но то ли намеренно, то ли случайно, Лукашенко удалось превратить население потенциальных протестующих в общество подавленных инакомыслящих, которые скрывают свой гнев, совершая ритуальные проявления лояльности.

Именно этой опасности США должны остерегаться. Верховенство права требует равного отношения: если Кука накажут за мошенничество с ипотекой, то все остальные, виновные в том же нарушении, должны столкнуться с такими же последствиями. В противном случае правосудие превращается в инструмент угнетения.

Конечно, это может показаться чисто академическим вопросом. Но, как заметил Джон Мейнард Кейнс, идеи, как правильные, так и ложные, "являются более мощными, чем принято считать. На самом деле миром мало что правит". Если Трампу позволят подорвать принцип равенства перед законом, идея избирательного правосудия укоренится, разъедая демократию изнутри.