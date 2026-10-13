"Украина тоже нанесла удары": Трамп отказался обвинить Россию в срыве перемирия

13 октября Дональд Трамп отказался осудить Россию за атаку на шесть украинских энергетических объектов. Вместо этого президент США обвинил Киев в нанесении ответных ударов и заявил о нарушениях с обеих сторон.

Во время общения с прессой американскому лидеру напомнили о целенаправленных российских обстрелах критически важной инфраструктуры. В ответ он отметил, что украинские силы накануне также нанесли удары по многим объектам.

Что говорит Трамп о срыве договоренностей?

Отвечая на вопросы журналистов, американский президент подчеркнул, что ему еще нужно изучить этот вопрос.

Они согласились. Знаете, почему? Потому что я сказал, что они согласились,

– дерзко высказался Трамп.

Трамп добавил, что сообщит позже, если придет к выводу о нарушении Россией "энергетического перемирия".

В то же время Трамп вновь призвал Владимира Зеленского сосредоточиться на заключении мирного соглашения с Владимиром Путиным, а не на разговорах о нем.

Реакция Украины и предупреждения аналитиков

Украинская сторона ранее подтвердила готовность к взаимному прекращению атак на энергетику.

Однако Владимир Зеленский отметил, что Россия проигнорировала инициативу, нанеся удары по украинским АЗС и другим объектам, пока Киев соблюдал паузу.

В свою очередь в Институте изучения войны (ISW) предупредили, что такой формат перемирия является ловушкой.

Аналитики указали, что мораторий на удары по нефтеперерабатывающим заводам является односторонней уступкой, которая не защищает украинские электростанции.

Как уже сообщалось на нашем сайте, вСША рассматривали инициативу в формате "НПЗ за НПЗ". Напомним, ранее мы писали, что Действия России свидетельствуют об отсутствии намерения соблюдать достигнутые договоренности.