"Это позор": Трамп обрушился на Зеленского из-за его последнего решения

Накануне Украина возобновила удары по нефтеперерабатывающим заводам России. В связи с этим Дональд Трамп обрушился с резкой критикой в адрес президента Зеленского.

В интервью Newsmax Дональд Трамп повторил, что удары по нефтеперерабатывающим заводам России якобы провоцируют рост мировых цен на энергоносители.

Как Трамп раскритиковал Зеленского?

Президент США выразил недовольство действиями Украины.

Если вы скажете мне, что Зеленский снова обстреливает нефтеперерабатывающие заводы, то все, чего он добивается, – это повышение мировых цен на нефть,

– заявил американский лидер.

Он добавил, что считает удары по нефтеперерабатывающим заводам России "позором". По мнению политика, есть много других целей, по которым украинцы могут наносить удары.

"Но когда вы совершаете атаки на заводы, где производят дизельное топливо, которое нужно нам и всему миру, то это не идет на пользу миру", – добавил Трамп.

Что этому предшествовало?

В четверг, 15 октября, украинские дроны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Рязанской области России. Владимир Зеленский объяснил это тем, что Москва проигнорировала объявленное Дональдом Трампом энергетическое перемирие.

В комментарии изданию Financial Times Зеленский рассказал, что после воскресного заявления Дональда Трампа об энергетическом перемирии украинская сторона на три дня приостановила атаки на российские НПЗ.

Однако Россия в это время продолжала наносить удары по украинским энергетическим объектам.

"С нас хватит", – заявил Зеленский, комментируя возобновление операций против нефтяной инфраструктуры противника.