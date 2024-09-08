Трамп заявил, что "очень обиделся" на Путина из-за его "поддержки" Камалы Харрис

Дональд Трамп прокомментировал заявление Путина о поддержке Камалы Харрис. Насмехаясь, политик отметил, что из всех президентов он относился к России наиболее жестко.

Владимир Путин на Восточном экономическом форуме удивил заявлением о своей поддержке Камалы Харрис на выборах в США. Свою позицию глава Кремля объяснил тем, что, мол, при президентстве Трампа против России было введено наибольшее количество санкций. На самом деле, это не соответствует действительности. Вероятно, диктатор таким образом пытался дискредитировать нынешнего вице-президента в глазах украинцев и пропиарить Трампа.

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Трамп признался, что ему было "обидно"

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп отреагировал на слова Путина. Произошло это во время митинга в Висконсине 7 сентября.

Политик заявил, что "хорошо знал" главу Кремля, и "его очень обидело", что тот поддержал Камалу Харрис. Выступление Трампа сопровождалось смехом его сторонников.

Интересно, чего же он поддержал Камалу. Нет,, он игрок в шахматы. Мне стать конгрессменом? Или я должен из-за этого расстраиваться? А? Он сделал это с улыбкой? Думаю, что, наверняка, сделал это улыбаясь., Не знаю, кто, черт возьми, знает? Никто этого не узнает. Они где-то на девятнадцать шагов впереди нас,

– сказал Трамп.

Также он уточнил, что "никто в истории не относился жестче к России, чем он", и Путин это якобы "знает как никто другой".

Ранее Трамп заявил, что завершит войну в Украине еще до конца 2024 года в случае победы на выборах. На этот раз политик раскрыл, в чем заключается его план.