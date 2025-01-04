Два нарцисса, – журналист Evening Standart спрогнозировал действия Трампа и Путина в 2025 году

После 20 января Дональд Трамп официально станет новым президентом США. Диалог с Путиным в том или ином формате для него неизбежен, однако прежние дружеские отношения лидеров могут измениться.

Это, в частности, связано с тем, что Путин в глазах Трампа стал слабее. Однако оба лидера будут пытаться переиграть друг друга. Подробнее об этом в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал журналист Evening Standart Роберт Фокс.

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Как могут измениться отношения Трампа и Путина

Владимир Путин в 2024 году пережил ряд серьезных неудач. В частности, это потеря военных баз в Сирии, где Россия не смогла помочь удержать режим Башара Асада. Эти и другие факторы могут определенным образом повлиять на будущие отношения Путина с Дональдом Трампом.

Думаю, это будет очень сложно, потому что Трамп всегда, по крайней мере в прошлом, видел Путина как, я бы сказал, родственную душу. Я слышал от одного человека, который видел их вместе, что это два нарцисса, которые считают себя великими лидерами. Самое интересное в Трампе и Путине то, что каждый из них думает, что он умнее другого. Поэтому это действительно будет сложная ситуация,

– отметил Роберт Фокс.

Дональд Трамп – это человек-лидер, который руководствуется принципом выгоды. Собственно на это даже указывает книга, которую он издал в соавторстве с журналистом Тони Шварцом – "Искусство сделки".

"Учитывая это вы должны понимать, что Трамп не любит долгих переговоров. Он не любит больших войн и продолжительности. И у него есть две сложные проблемы, которых он попытается избавиться: Украина и требования, которые все растут, со стороны Нетаньяху – тоже очень сложного союзника", – заметил журналист.

Справка. Беньямин Нетаньяху – премьер-министр Израиля.

Стоит также отметить, что спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог уже заявил, что быстрого соглашения о прекращении войны в Украине не будет, потому что Путин остается у власти, и он не хочет завершать все в ближайшее время.

По мнению Фокса, это будет означать определенное переосмысление со стороны Трампа и его команды, и все же с высокой вероятностью Трамп возложит большую ответственность на европейцев, в частности британцев, которые сейчас выглядят "очень слабыми".