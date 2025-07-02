США хотят контролировать стейблкоины: что это значит для рынка

С 14 по 18 июля в Конгрессе США прошла "криптонеделя" – серия слушаний и голосований по новым законопроектам, которые могут в корне изменить глобальный рынок цифровых активов. В фокусе – стейблкоины, которые Вашингтон все активнее стремится взять под контроль.

Как эти инициативы могут повлиять на экономику и роль доллара в мире криптовалют – читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

К теме Криптолето-2025: главные валюты сезона, на которые стоит обратить внимание

Что такое стейблкоины и почему они важны?

Стейблкоины – это криптовалюты, привязанные к стабильным активам, чаще всего к доллару США. Их главная задача – обеспечить стабильность цен в волатильном мире крипты. Их используют трейдеры, биржи, компании, а также люди в странах с нестабильной экономикой – как альтернативу банкам или для быстрых переводов.

Однако, несмотря на рост популярности, регуляторы обеспокоены: кто гарантирует обеспечение? Кто несет ответственность в случае краха проекта? Именно поэтому США хотят навести порядок в этой сфере.

Почему США стремятся регулировать стейблкоины?

Роль доллара в криптоэкосистеме растет: более 90% оборота стейблкоинов в мире – это токены, привязаны именно к USD. Это одновременно и возможность, и вызов для Соединенных Штатов. В условиях глобальной конкуренции и отсутствия четких правил США стремятся закрепить доминирование доллара в цифровой сфере, одновременно минимизируя риски для финансовой системы.

Основные риски:

непрозрачность резервов эмитентов;

технические и правовые уязвимости;

возможность обхода санкций и налоговых режимов.

Новые криптозаконы

Во время "криптонедели" Палата представителей одобрила сразу три важных законопроекта.

GENIUS Act – осуществляет мягкий, но четкий подход к регулированию стейблкоинов. Требует полного обеспечения токенов активами, проверок и официальной регистрации крупных эмитентов.

CLARITY Act – устанавливает четкие правила для криптовалют в США. Определяет, кто должен их контролировать – SEC или CFTC, и создает основу для легальной работы компаний.

Anti-CBDC Act – запрещает запуск цифрового доллара для обычных людей. Это делается, чтобы избежать чрезмерного контроля государства над частными транзакциями.

Ожидается, что GENIUS Act станет первым федеральным законом о стейблкоинах, подписанным президентом. Его поддержал Сенат, и, по данным из источников, документ может быть передан в Белый дом уже на этой неделе.

Политические манипуляции Трампа

Демократы обвиняют президента Трампа в конфликте интересов. По данным Bloomberg, его семья уже получила около 620 миллионов долларов прибыли от криптопроектов, включая стейблкоин World Liberty Financial USD и запуск мемкоинов TRUMP и MELANIA. Это подпитывает критику относительно прозрачности принятия криптозаконов.

Самая большая дилемма – баланс между контролем и свободой инноваций, а также отделение политики от регулирования.

Пока политики голосуют, крупные игроки готовятся к новой эпохе. JPMorgan, Citi, Ripple, PayPal – все активно тестируют или запускают собственные стейблкоины. Европа тоже не отстает: Ripple готовит запуск RLUSD с лицензией MiCA.

Криптосообщество, несмотря на некоторые опасения, в целом поддерживает курс на регулирование. Это может стать сигналом для притока институционального капитала, который долго остерегался крипты из-за правовой неопределенности.

Какие будут последствия для рынков?

США стремятся интегрировать стейблкоины в национальную финансовую систему, одновременно сохраняя гегемонию доллара в цифровую эпоху, трансформируя их из "серой зоны" в полноценный, регулируемый инструмент. GENIUS Act имеет все шансы стать мировым стандартом.

Вместе с этим начинается новая эра – эпоха регулируемой криптовалюты, где прозрачность, лицензирования и четкие правила станут фундаментом работы отрасли.

Поэтому участники рынка, которые быстро адаптируются к новым нормам, получат преимущество в борьбе за доверие инвесторов и пользователей, а обычные потребители – надежную защиту и уверенность в стейблкоинах.