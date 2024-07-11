"Последствия будут ужасными": Трамп может ограничить обмен разведданными с НАТО

Дональд Трамп в случае своей победы на выборах президента США может ограничить обмен разведывательными данными со странами НАТО. Это будет иметь ужасные последствия и для Украины, ведь страны Альянса не смогут получать информацию, которая позволяет противостоять российской агрессии.

Об этом на условиях анонимности рассказали собеседники Politico. Источники заявляют, что советники Трампа уже сообщили странам-союзникам США о сокращении обмена разведданными.

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Трамп планирует сократить обмен разведданными

По словам трех европейских чиновников и высокопоставленного чиновника НАТО советники Дональда Трампа сообщили, что в случае победы на выборах новый президент США планирует сократить обмен разведданными. По их словам, это будет частью более широкого плана по сокращению поддержки и сотрудничества США с Альянсом.

Поэтому, сокращение обмена разведданными "может иметь ужасные последствия для безопасности, а особенно для Украины". По словам чиновников, это существенно повлияет на возможности противостоять российской агрессии, а также уменьшает способность Европы противостоять российскому вторжению, особенно если Владимир Путин решится напасть и на другие страны.

Именно американская разведка помогла убедить многие страны НАТО в том, что Путин намерен вторгнуться в Украину... Некоторые страны не верили, что Россия имеет возможности для проведения успешной военной кампании,

– поделился один из чиновников.

В то же время представитель предвыборной кампании Трампа отказался прямо комментировать эти заявления, вместо этого процитировав заявление на сайте TruthSocial о том, что экс-президент США "восстановит мир, американскую силу и сдерживание на мировой арене".

Тема того, что при президентстве Трампа могут ограничить обмен разведданными, обсуждали и на саммите НАТО в Вашингтоне.

Вместе с тем, Джо Байден расширил объем разведывательной информации, который получают члены Альянса. Пока же чиновники не знают, рассматривают ли у Трампа возможность возвращения к предыдущему уровню обмена разведданными, или даже большего сокращения.

Россия сейчас осуществляет фактические поджоги и саботаж, планирует убийства на территории стран-членов Альянса, пытаясь подорвать поддержку Украины среди нашего внутреннего населения... США усилили обмен разведданными в рамках НАТО для того, чтобы помочь в реагировании на эти диверсионные кампании. И это имеет реальное влияние,

– подчеркнул представитель НАТО.

В СМИ напомнили, что США всегда делились с Альянсом разведывательной информацией, чтобы помочь странам подготовиться к потенциальной опасности – террористической атаки или военной угрозы. Во время первого президентства Трампа страны-члены Альянса получали разведданные, но это не выходило за пределы того, что требовалось и было принято.

В то же время во время президентства Байдена обмен разведданными существенно увеличился, ведь вышел на новый уровень ответственности. Так, администрация президента США разработала стратегию укрепления сбора разведданных о России и широкого обмена разведданными со своими союзниками по всему миру. Сейчас Белый дом делится конфиденциальными разведданными с союзниками в телеграммах, дипломатических разговорах по всему миру, в том числе в Африке, а также на брифингах между высшими руководителями разведки и их коллегами.

Обмен разведданными между членами НАТО и Украиной был абсолютно необходимым для противодействия военной агрессии России против Украины, а также для выявления и препятствования другим дестабилизирующим действиям России в Европе и за ее пределами. Прекращение или значительное сокращение обмена разведданными США с союзниками и партнерами по НАТО будет иметь немедленное, глубокое и потенциально длительное негативное влияние на интересы безопасности Запада,

– добавил бывший директор ЦРУ Джон Бреннан.

Собеседники издания добавили, что в течение 3 лет американская разведка предоставляла важную информацию о движении войск России на территории Украины, включая ее военные маневры и тактические продвижения. В то же время, если Трамп действительно решит сократить обмен разведданными, то страны НАТО, вероятно, отомстят и также сократят обмен информацией.