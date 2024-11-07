Байден выступил с речью относительно результатов выборов и передачи власти

Демократическая партия разгромно проиграла на выборах в США. В четверг, 7 ноября, президент Джо Байден выступил с речью относительно результатов голосования.

Заметим, что 6 ноября политик в телефонном разговоре поздравил Дональда Трампа с победой, пригласив республиканца в Белый дом. Что сказал Джо Байден в выступлении перед нацией, передает 24 Канал.

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Речь Джо Байдена о результатах выборов

В начале речи Джо Байден рассказал, что в телефонном разговоре поздравил Дональда Трампа и заверил, что его администрация будет работать с его командой над мирной и упорядоченной передачей власти.

Вчера я также поговорил с вице-президентом Камалой Харрис. Она провела замечательную компанию. Я чрезвычайно ценю ее характер – крепкий и закаленный. Она приложила все усилия к этой компании, и они могут гордиться,

– сказал Байден.

Президент указал, что сейчас для кого-то время победы, а для кого-то – поражения. По словам Байдена, среди конкурирующих видений страна выбирает то, или другое – и этот выбор воспринимают.

"Нельзя любить страну только когда ты побеждаешь. Нельзя любить соседа только когда ты с ним соглашаешься. За кого бы вы ни голосовали, нужно видеть друг в друге не противников, а сограждан, таких же американцев. Нужно снижать градус напряжения", – сказал он.

Байден отметил, что американская система голосования чистая и прозрачная, ей можно доверять независимо от того, выигрываешь ты, или проигрываешь.

Также Джо Байден добавил, что выполнит свой долг как президент и 20 января 2025 года мирно передаст власть в Соединенных Штатах.

Речь Джо Байдена после выборов: смотрите видео

Днем ранее к американцам уже обратилась вице-президент Камала Харрис, которая была оппоненткой Дональда Трампа. Кандидат от демократов заметила, что уступила победой, но не борьбой.