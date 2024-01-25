Член Республиканской партии Борис Пинкус в разговоре с 24 Каналом отметил, что в масштабах всей страны Трамп преобладает над Байденом от 3% до 5%. А если сравнивать с Хейли, то разрыв значительно больше.
Смотрите также "Россия – враг, а Путин – бандюк": кто такая Никки Хейли и какие у нее шансы победить Трампа
"Вероятность быть избранной у Хейли гораздо больше, чем у Трампа. Потому что к ней пристанут независимые и умеренные демократы", – предположил Пинкус.
Гонка Хейли и Трампа
Основным дискуссионным вопросом между Трампом и Хейли может стать проблема абортов. Ведь в США сейчас остро стоит обсуждение по ограничению этого права.
Трамп поддерживает это. Зато Хейли выступает тоже "за", но не за такие жесткие и с расширением прав женщин.
"Было бы неплохой идеей, если бы Трамп подключал в свою команду Хейли. Возможно, предложил бы должность вице-премьера. Тогда бы женщины, которые поддерживают Хейли, стали и на сторону Трампа, что повысило его шансы на победу", – добавил партиец.
Напомним, очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Сейчас продолжаются праймериз. Непосредственно в Нью-Гемпшире победили Джо Байден и Дональд Трамп от демократов и республиканцев соответственно.
Выборы в США: последние новости
- Дональд Трамп спутал Никки Хейли с бывшим спикером-демократом Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Та в свою очередь поставила под сомнение умственные способности своего оппонента.
- Вероятность, что Трамп победит Хейли достаточно высока, считают политтехнологи. Десантис, который снялся с гонки, отдал свои голоса бывшему американскому главе.
- Хейли увереннее побеждает Байдена, чем Трамп. Сейчас леволиберальное крыло партии достаточно скептически относится к поддержке Израиля со стороны Байдена.