Такой мыслью с 24 Каналом поделился российский публицист из США Андрей Пионтковский, отметив, что Никки Хейли имеет жесткую проукраинскую позицию. Ее поддерживает истеблишмент Республиканской партии.

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Как может измениться выбор американцев

На президентское кресло страны претендуют три человека – это Джо Байден, Дональд Трамп и Никки Хейли. Есть разные опросы по результатам каждого из них. К примеру, если на выборах будет противостояние между Трампом и Байденом, то цифры показывают победу Трампа с отрывом в 5%.

Это объяснимо тем, что изменились настроения в главных группах поддержки Байдена, которые обеспечили его победу в 2020 году. Сюда относятся леволиберальное крыло партии, афроамериканцы, молодежь. Сейчас эти группы пронизаны популярными пропалестинскими настроениями, потому критикуют Байдена за поддержку Израиля. Под этим давлением он уступает Трампу.

Если в финале президентской гонки будут Байден и Хейли, то она выиграет у него с 17%. Она увереннее побеждает Байдена, чем Трамп, потому что ее поддерживают практически все независимые кандидаты,

– подчеркнул Андрей Пионтковский.

Американских кандидатов условно можно разделить на 3 категории: склонных голосовать за демократов, за республиканцев и 20% колеблющихся, то есть независимых.

Почему Хейли может проиграть на праймериз

"Никки Хейли очень грамотно строит свою предвыборную кампанию. Она против Байдена и Трампа, против смотрящих в прошлое 80-летних кандидатов, тогда когда США нужно будущее, победа в войне и полная поддержка Украины и Израиля", – добавил Пионтковский.

У Трампа и Байдена очень большие антирейтинги, а позиция Хейли пользуется наибольшим спросом в американском обществе. Но все-таки она может проиграть праймериз. Все потому, что Хейли побеждает среди общенациональной аудитории, а у праймериз другая выборка. Как правило, туда входят заангажированные партийные активисты, среди них большая группа фанатов Трампа.

Это один из парадоксов американской двухпартийной системы, ведь кандидат, который может выиграть выборы у любого соперника, даже не может пройти на эти выборы через сито своей партии,

– заметил Пионтковский.

Можно провести опрос, кого выберут люди между Байденом и Хейли. Это поможет Хейли увеличить свои шансы на выборах. Людям нужно показать, что она популярнее среди американцев, чем Трамп.

"Очень опасно доверять Трампу кресло в Овальном кабинете, учитывая его отношение к Украине", – подчеркнул российский публицист из США.

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